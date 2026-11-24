Мелодию украинской рождественской песни во всем мире знают как Carol of the Bells
На Золотых воротах в Киеве прозвучал 24 ноября легендарный "Щедрик". Его исполнил Национальный хор имени Григория Веревки, который возглавил дирижер Вадим Яценко.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на видео, обнародованное коллективом в их Instagram-аккаунте.
Артисты исполнили знаменитую хоровую обработку украинской щедровки Николая Леонтовича.
"Сегодня рождественские мелодии звучали на станции метро "Золотые ворота" в Киеве. А совсем скоро отправляемся в рождественский тур по Украине!", - говорится в подписи к видео коллектива.
Выступление привлекло внимание зрителей, а запись распространили киевские Telegram-каналы.
Вадим Яценко возглавил хор Веревки в июне 2026 года. Широкой аудитории он известен благодаря работе с львовским хором "Гомон", который под его руководством стал настоящим открытием соцсетей.
В частности, исполнение коллективом песни Степана Гиги "Цей сон" собрало миллионы просмотров.
После назначения в хор Веревки Яценко продолжил руководить и "Гоміном", совмещая работу с обоими коллективами.
"Щедрик" - украинская народная щедровка, хоровую обработку которой создал Николай Леонтович.
Ее первоначальный текст рассказывает о ласточке, которая прилетает к хозяину и предвещает благосостояние.
Впервые произведение прозвучало в Киеве в 1916 году под руководством Александра Кошица. Благодаря зарубежным гастролям его капеллы мелодию услышали в Европе и Америке, а 5 октября 1922 "Щедрик" исполнили в нью-йоркском Карнеги-холле.
Впоследствии Питер Вильховский написал в мелодию англоязычный текст о рождественских колоколах. В 1936 году эта версия была опубликована под названием Carol of the Bells, под которой композицию знают во всем мире.