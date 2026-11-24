На Золотих воротах у Києві 24 листопада прозвучав легендарний "Щедрик". Його виконав Національний хор імені Григорія Верьовки, який цьогоріч очолив диригент Вадим Яценко.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на відео, оприлюднене колективом в їхньому Instagram-акаунті .

Як "Щедрик" прозвучав на Золотих воротах

Артисти виконали знамениту хорову обробку української щедрівки Миколи Леонтовича.

"Сьогодні різдвяні мелодії лунали на станції метро "Золоті ворота" у Києві. А вже зовсім скоро вирушаємо у різдвяний тур Україною!", - йдеться в дописі до відео колективу.

Виступ привернув увагу глядачів, а запис поширили київські Telegram-канали.

Вадим Яценко очолив хор Верьовки у червні 2026 року. Широкій аудиторії він відомий завдяки роботі з львівським хором "Гомін", який під його керівництвом став справжнім відкриттям соцмереж.

Зокрема, виконання колективом пісні Степана Гіги "Цей сон" зібрало мільйони переглядів.

Після призначення до хору Верьовки Яценко продовжив керувати й "Гомоном", поєднуючи роботу з обома колективами.

Вадим Яценко і Тетяна Бережна (фото: instagram.com/tetyana__b)

Як українська щедрівка стала різдвяним хітом

"Щедрик" - українська народна щедрівка, хорову обробку якої створив Микола Леонтович.

Її первісний текст розповідає про ластівку, яка прилітає до господаря та віщує добробут.

Уперше твір прозвучав у Києві 1916 року під керівництвом Олександра Кошиця. Завдяки закордонним гастролям його капели мелодію почули в Європі та Америці, а 5 жовтня 1922 року "Щедрик" виконали в нью-йоркському Карнеґі-холі.

Згодом Пітер Вільховський написав до мелодії англомовний текст про різдвяні дзвони. У 1936 році цю версію опублікували під назвою Carol of the Bells, під якою композицію знають у всьому світі.