Редкие виниловые пластинки и новые релизы: в Киеве второй раз пройдет Vinyl Market
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Культура

Редкие виниловые пластинки и новые релизы: в Киеве второй раз пройдет Vinyl Market

Можно будет найти раритетные пластинки и пообщаться с коллекционерами

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Vinyl Market (фото предоставлено организаторами)
Дата: 08 октября 2026

В Киеве 10 октября состоится вторая Vinyl Market - ярмарка для ценителей виниловых пластинок, коллекционеров и всех, кто хочет поближе познакомиться с аналоговым звучанием.

Как сообщает Wave RBC.UA, на этот раз свои пластинки представят около десяти продавцов, а также украинские издатели виниловых релизов.

Что получат посетители

Посетителям будет предложен широкий выбор музыки: от раритетных и культовых пластинок из частных коллекций до современных переизданий и новых релизов украинских и зарубежных исполнителей.

В подборках можно будет найти музыку разных жанров - классику, джаз, рок, электронику и другие направления.

Редкие виниловые пластинки и новые релизы: в Киеве второй раз пройдет Vinyl Market
Vinyl Market (фото предоставлено организаторами)

Vinyl Market задуман не только как место для покупки пластинок. Организаторы также делают акцент на общении: гости смогут пообщаться с продавцами и другими коллекционерами, обменяться музыкальными рекомендациями и поискать редкие издания для своих домашних коллекций.

Редкие виниловые пластинки и новые релизы: в Киеве второй раз пройдет Vinyl Market
Vinyl Market (фото предоставлено организаторами)

Ярмарка рассчитана как на опытных виниловых энтузиастов, так и на тех, кто только начинает собирать собственную коллекцию и хочет разобраться в мире пластинок.

Vinyl Market состоится 10 октября во дворике Sense Hub Kyiv по адресу ул. Ярославов Вал, 17. Начало - в центре Киева, вход свободный.

Редкие виниловые пластинки и новые релизы: в Киеве второй раз пройдет Vinyl Market
Vinyl Market (фото предоставлено организаторами)

Почему винил снова привлекает внимание

Интерес к винилу в последние годы выходит далеко за пределы коллекционирования. Для многих слушателей пластинка стала не просто музыкальным носителем, а частью домашней атмосферы и способом по-новому взаимодействовать с любимой музыкой.

Поиск конкретного издания, оформление обложки, сам процесс установки пластинки на проигрыватель - все это превращает обычное прослушивание в отдельный ритуал. Поэтому виниловые ярмарки привлекают не только опытных коллекционеров, но и новую аудиторию, которая открывает для себя формат впервые.

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