Более полувека служил сцене: умер народный артист Украины Олег Шаварский

Скончался украинский актер, педагог и народный артист Украины Олег Шаварский. Ему было 80 лет.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

"Его творческий путь был неотделим от театра, от зрителя и искусства, которому он посвятил большую часть своей жизни. Его талант и любовь к сцене навсегда останутся в истории театра и в памяти тех, кому посчастливилось знать его и видеть на сцене. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всей театральной семье", - отметили коллеги Шаварского

Причину смерти актера не разглашают.

Олег Шаварский умер в возрасте 80 лет (фото: ft.org.ua/person/shavarskiy-oleg)

Что известно об Олеге Шаварском

Будущий артист родился 8 июля 1946 года в селе Кременная в Хмельницкой области. После окончания актерского факультета Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого в 1968 году он начал творческий путь на сцене Театра Франко.

В 1970-1972 годах Шаварский работал в Житомирском музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги, а затем вернулся в Театр Франко, которому посвятил более полувека жизни.

Актер выходил на сцену в спектаклях "Тевье-Тевель", "Мартын Боруля", "Ревизор", "Назар Стодоля", "За двумя зайцами" и "Ричард III".

Олег Шаварский умер в возрасте 80 лет (фото: ft.org.ua/person/shavarskiy-oleg)

Параллельно Шаварский занимался педагогической деятельностью. С 1989 года он преподавал актерское мастерство в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и руководил актерским курсом.

Среди его учеников – Ирина Лановенко, Екатерина Свириденко, Александр Форманчук и Александр Печерица.

В 1995 году Олег Шаварский получил звание народного артиста Украины, а в 2020 году стал лауреатом премии имени Марьяна Крушельницкого Национального союза театральных деятелей Украины.