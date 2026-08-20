"Падение кита": вышел трейлер напряженного триллера о выживании

В центре сюжета - дайвер, который оказывается внутри гигантского кашалота с ограниченным запасом кислорода
В сети появился новый трейлер приключенческого триллера "Падение кита".
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на 20th Century Studios.
Главный герой Джей Гардинер после смерти отца отправляется на побережье Центральной Калифорнии, чтобы выполнить его последнюю волю.
Однако во время погружения все идет не по плану: парня проглатывает огромный кашалот.
Оказавшись внутри животного, Джей понимает, что запаса кислорода ему хватит примерно на один час. Единственным шансом на спасение могут стать жизненные уроки, которые дал ему отец.
В новом трейлере авторы делают акцент именно на борьбе героя за выживание и их непростых отношениях с отцом.
Главную роль исполнил Остин Абрамс , известный по сериалу "Эйфория" и фильму "Оружие".
Его отца сыграл Джош Бролин , которого зрители знают по "Дюне" и "Мстителям: Завершение".
Также в картине снялись Элизабет Шу, Джон Ортис, Джейн Леви и Эмили Радд.
Режиссером выступил Брайан Даффилд, ранее работавший над фильмами "Никто тебя не спасет" и "Спонтанность".
Сценарий он написал вместе с Дэниелом Краусом. В основу фильма лег одноименный роман Крауса.
Кадр из фильма "Падение кита"
Сам Даффилд рассказал, что ради экранизации команда фактически провела лето внутри кита - декорации для съемок построили в павильоне в Калифорнии.
Украинская премьера триллера запланирована на 15 октября 2026 года.
Над фильмом работали 3 Arts Entertainment, Imagine Entertainment и 20th Century Studios.