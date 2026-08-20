"Падіння кита": вийшов трейлер напруженого трилера про виживання

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на 20th Century Studios .

Про що "Падіння кита"

Головний герой Джей Ґардінер після смерті батька вирушає до узбережжя Центральної Каліфорнії, щоб виконати його останню волю.

Однак під час занурення все йде не за планом: хлопця ковтає величезний кашалот.

Опинившись усередині тварини, Джей розуміє, що запасу кисню йому вистачить приблизно на одну годину. Єдиним шансом на порятунок можуть стати життєві уроки, які свого часу дав йому батько.

У новому трейлері автори роблять акцент саме на боротьбі героя за виживання та його непростих стосунках із батьком.

Хто зіграв у фільмі

Головну роль виконав Остін Абрамс, відомий за серіалом "Ейфорія" та фільмом "Зброя".

Його батька зіграв Джош Бролін, якого глядачі знають за "Дюною" та "Месниками: Завершення".

Також у картині знялися Елізабет Шу, Джон Ортіс, Джейн Леві та Емілі Радд.

Режисером виступив Браян Даффілд, який раніше працював над фільмами "Ніхто тебе не врятує" та "Спонтанність".

Сценарій він написав разом із Деніелом Краусом. В основу стрічки ліг однойменний роман Крауса.

Кадр з фільму "Падіння кита"

Сам Даффілд розповів, що заради екранізації команда фактично провела літо "всередині кита" - декорації для зйомок побудували у павільйоні в Каліфорнії.

Українська прем’єра трилера запланована на 15 жовтня 2026 року.

Над фільмом працювали 3 Arts Entertainment, Imagine Entertainment та 20th Century Studios.