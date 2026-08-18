Новый "Человек-паук" с Томом Холландом установил исторический рекорд: сколько заработал фильм

Новый супергеройский фильм "Человек-паук: Новый день" (Spider-Man: Brand New Day) с Томом Холландом продолжает бить кассовые рекорды. Менее чем за три недели проката лента заработала более 2 млрд долларов в мире и вошла в кратчайший список фильмов, которым удалось добиться такого результата.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на ScreenDaily .

Сколько заработал новый "Человек-паук"

Мировое собрание "Человека-паука: Новый день" превысило 2,02 млрд долларов.

В Северной Америке лента заработала около 785,8 млн долларов , в то время как на международных рынках ее результат составляет более 1,2 млрд долларов.

Таким образом, фильм стал лишь восьмой лентой в истории мирового кинопроката, которая смогла преодолеть планку в 2 млрд долларов.

При этом новый "Человек-паук" установил еще одно серьезное достижение - он стал самым кассовым фильмом Sony Pictures за всю историю студии, опередив предыдущую часть франшизы "Человек-паук: Домой пути нет".

Последняя в свое время собрала в мировом прокате около 1,9 млрд долларов.

Новый фильм уже превзошел этот показатель и стал самой успешной картиной о Человеке-пауке.

Кадр из фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день"

Еще один рекорд для фильма с Томом Холландом

Не менее впечатляет скорость, с которой блокбастер набрал свои 2 млрд.

По этому показателю "Человек-паук: Новый день" уступил только фильм Marvel "Мстители: Завершение". То есть лента с Томом Голландом стала второй самой быстрой в истории, достигшей 2-миллиардной отметки.

Уже во время премьерного уик-энда было ясно, что картина претендует на один из самых больших кассовых успехов года.

За первые выходные "Новый день" собрал около 932 млн долларов в мире, показав второй крупнейший глобальный дебют в истории после "Мстителей: Завершение".

А отметку в 1 млрд долларов фильм преодолел всего за шесть дней проката - тогда он также уступал по скорости только финальным "Мстителям".

К слову, "Человек-паук: Новый день" стал четвертым сольным фильмом о Питере Паркере с Томом Голландом в главной роли.

Кадр из фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день"

Режиссером картины выступил Дестин Дэниел Креттон. В свои роли также вернулись Зендея и Джейкоб Баталон, а к актерскому составу присоединились, в частности, Седи Синк и Джон Бернтал.

Фильм вышел после "Человек-паук: Домой пути нет", который долгое время оставался самой кассовой частью франшизы и успешной лентой Sony.

Однако "Новому дню" понадобилось менее трех недель, чтобы превзойти результат предшественника и установить для франшизы новый исторический максимум.