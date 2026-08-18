Новий "Людина-павук" з Томом Голландом встановив історичний рекорд: скільки заробив фільм

Новий супергеройський фільм "Людина-павук: Новий день" (Spider-Man: Brand New Day) з Томом Голландом продовжує бити касові рекорди. Менш ніж за три тижні прокату стрічка заробила понад 2 млрд доларів у світі та увійшла до дуже короткого списку фільмів, яким вдалося досягти такого результату.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на ScreenDaily .

Скільки заробив новий "Людина-павук"

Світові збори "Людини-павука: Новий день" перевищили 2,02 млрд доларів.

У Північній Америці стрічка заробила близько 785,8 млн доларів, тоді як на міжнародних ринках її результат становить понад 1,2 млрд доларів.

Таким чином фільм став лише восьмою стрічкою в історії світового кінопрокату, яка змогла подолати планку у 2 млрд доларів.

При цьому новий "Людина-павук" встановив ще одне серйозне досягнення - він став найкасовішим фільмом Sony Pictures за всю історію студії, випередивши попередню частину франшизи "Людина-павук: Додому шляху нема".

Остання свого часу зібрала у світовому прокаті близько 1,9 млрд доларів.

Новий фільм уже перевершив цей показник і став найуспішнішою картиною про Людину-павука.

Кадр з фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день"

Ще один рекорд для фільму з Томом Голландом

Не менш вражає швидкість, з якою блокбастер набрав свої 2 млрд.

За цим показником "Людина-павук: Новий день" поступився лише фільму Marvel "Месники: Завершення". Тобто стрічка з Томом Голландом стала другою найшвидшою в історії, яка досягла 2-мільярдної позначки.

Уже під час прем'єрного вікенду було зрозуміло, що картина претендує на один із найбільших касових успіхів року.

За перші вихідні "Новий день" зібрав близько 932 млн доларів у світі, показавши другий найбільший глобальний дебют в історії після "Месників: Завершення".

А позначку в 1 млрд доларів фільм подолав усього за шість днів прокату - тоді він також поступався за швидкістю лише фінальним "Месникам".

До слова, "Людина-павук: Новий день" став четвертим сольним фільмом про Пітера Паркера з Томом Голландом у головній ролі.

Кадр з фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день"

Режисером картини виступив Дестін Деніел Креттон. До своїх ролей також повернулися Зендея та Джейкоб Баталон, а до акторського складу приєдналися, зокрема, Седі Сінк і Джон Бернтал.

Фільм вийшов після "Людина-павук: Додому шляху нема", який довгий час залишався найкасовішою частиною франшизи та найуспішнішою стрічкою Sony.

Однак "Новому дню" знадобилося менше трьох тижнів, щоб перевершити результат попередника і встановити для франшизи новий історичний максимум.