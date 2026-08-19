Над ним насмехались, а теперь это хит: китайский мультфильм конкурирует с "Одиссеей"

В Китае высмеиваемый в сети мультфильм неожиданно стал хитом проката. Анимационный фильм "Ню Лай" приобрел популярность после того, как пользователи соцсетей начали высмеивать его качество.

Что известно о ленте и кто создал ее, узнайте в материале Wave RBC.UA.

Почему популярность фильма резко растет

Премьера мультфильма прошла 5 августа. Первые десять дней проката оказались почти провальными: общее собрание составляло всего около 10 тысяч юаней, а в отдельные дни кинотеатры зарабатывали менее 200 юаней.

Ситуация резко изменилась после того, как в китайских соцсетях начали появляться многочисленные шутливые сообщения и негативные отзывы о ленте. Зрители критиковали анимацию, называли ее жуткой и слишком примитивной, а сам мультфильм быстро превратился в мэм.

Интерес к "Ню Лай" возрос настолько, что за один понедельник лента заработала 8,2 млн юаней - примерно $1,22 млн. За этот день мультфильм посмотрели почти 300 тысяч человек. Общая касса уже достигла 17,1 млн. юаней, или около $2,54 млн.

Парадоксально, но именно отрицательная реакция в интернете стала главным источником популярности мультфильма. Часть молодых китайцев признается, что покупает билеты не из-за сюжета или персонажей, а из-за желания самостоятельно увидеть обсуждаемую ленту.

В соцсетях пересмотр "Ню Лай" фактически превратился в своеобразный челлендж. Пользователи делятся впечатлениями, создают мемы и обсуждают самые удивительные моменты мультфильма.

Дешевая анимация о корове и жаворонке стала неожиданным хитом китайского проката - и теперь рядом в рейтингах с "Одиссеей" Нолана и новым "Человеком-пауком".

Что известно о создателях

Над "Ню Лай" более пяти лет работали режиссер Синь Юмен и его мать Сунь Лифань.

Название ленты означает "Корова идет". Она также имеет созвучность с выражением, связанным с пожеланием роста китайского фондового рынка. Поэтому пользователи сети начали шутить, что мультфильм может стать своеобразным талисманом для инвесторов.

Таким образом, лента, начинавшая прокат с почти незаметных результатов, благодаря волне насмешек получила вторую жизнь. И теперь ее популярность в значительной степени держится именно на том, что зрители хотят проверить, действительно ли мультфильм настолько плох, как о нем пишут в интернете.