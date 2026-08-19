Над ним насміхалися, а тепер це хіт: китайський мультфільм конкурує з "Одіссеєю"

У Китаї мультфільм, який висміювали в мережі, несподівано став хітом прокату. Анімаційний фільм "Ню Лай" набув популярності після того, як користувачі соцмереж почали висміювати його якість.

Що відомо про стрічку та хто її створив, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Чому популярність фільму різко зроста

Прем’єра мультфільму відбулася 5 серпня. Перші десять днів прокату виявилися майже провальними: загальні збори становили лише близько 10 тисяч юанів, а в окремі дні кінотеатри заробляли менш як 200 юанів.

Ситуація різко змінилася після того, як у китайський соцмережах почали з’являтися численні жартівливі дописи та негативні відгуки про стрічку. Глядачі критикували анімацію, називали її моторошною та надто примітивною, а сам мультфільм швидко перетворився на мем.

Цікавість до "Ню Лай" зросла настільки, що за один понеділок стрічка заробила 8,2 млн юанів - приблизно $1,22 млн. За цей день мультфільм подивилися майже 300 тисяч людей. Загальна каса вже сягнула 17,1 млн юанів, або близько $2,54 млн.

Парадоксально, але саме негативна реакція в інтернеті стала головним джерелом популярності мультфільму. Частина молодих китайців зізнається, що купує квитки не через сюжет чи персонажів, а через бажання самостійно побачити стрічку, яку всі обговорюють.

У соцмережах перегляд "Ню Лай" фактично перетворився на своєрідний челендж. Користувачі діляться враженнями, створюють меми та обговорюють найбільш дивні моменти мультфільму.

Дешева анімація про корову та жайворонка стала несподіваним хітом китайського прокату - і тепер поряд у рейтингах з "Одіссеєю" Нолана та новим "Людиною-павуком".

Що відомо про творців

Над "Ню Лай" понад п’ять років працювали режисер Сінь Юмен та його мати Сунь Ліфань.

Назва стрічки означає "Корова йде". Вона також має співзвучність із висловом, пов’язаним із побажанням зростання китайського фондового ринку. Через це користувачі мережі почали жартувати, що мультфільм може стати своєрідним талісманом для інвесторів.

Таким чином, стрічка, яка починала прокат із майже непомітних результатів, завдяки хвилі насмішок отримала друге життя. І тепер її популярність значною мірою тримається саме на тому, що глядачі хочуть перевірити, чи справді мультфільм настільки поганий, як про нього пишуть в інтернеті.