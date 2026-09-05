Netflix готовит громкие премьеры: 5 новых фильмов, которые покажут в сентябре

Зрителей ждут черные комедии, драмы и вдохновленные реальными событиями истории
Netflix в сентябре 2026 года представит несколько интересных кинопремьер - от комедийных историй об отношениях и корпоративных приключениях до драм, основанных на реальных событиях.
Какие новинки появятся на стриминговой платформе в сентябре, узнайте в материале Wave RBC.UA.
В центре сюжета оказываются супружеские пары, которые встретились по случаю свадьбы своих детей. Однако воссоединение быстро показывает: несмотря на годы, многие вещи в их отношениях остались неизменными. К тому же, герои замечают, что их взрослые дети во многом повторяют их поведение и ошибки.
Режиссер Андреа наконец-то получает шанс создать свой первый фильм, но ее планы быстро оказываются под угрозой. Тогда она объединяется с продюсером реалити-шоу Ноэми, надеясь использовать ее в собственных интересах. Тем временем съемки превращаются в настоящий хаос.
Испанская черная комедия рассказывает о сотрудниках компании, оказавшейся на грани банкротства. Когда-то успешная сыроварня пытается удержаться на плаву, а ее руководство придумывает необычный способ улучшить атмосферу в коллективе. Работников отправляют в корпоративную поездку, но она превращается в борьбу за рабочие места и выживание.
Две подруги детства присоединяются к конкурентной команде болливудского фьюжн-танца в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Девушки мечтают победить на чемпионате США, однако быстро понимают, что путь к победе будет гораздо сложнее, чем они ожидали. Фильм объединит комедию, танцы и историю о дружбе, амбициях и стремлении к победе.
Фильм, вдохновленный реальными событиями, расскажет историю о том, как Тед Качинский превращается из гениального студента Гарварда в террориста Унабомбера. В фильме покажут его постепенную трансформацию и события, предшествовавшие масштабной охоте ФБР.