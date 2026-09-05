Netflix готує гучні прем'єри: 5 нових фільмів, які покажуть у вересні

Netflix у вересні 2026 року презентує кілька цікавих кінопрем'єр - від комедійних історій про стосунки та корпоративні пригоди до драм, заснованих на реальних подіях.

Які новинки з'являться на стримінговій платформі у вересні, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

"Чому я знову одружився?"

Жанр: комедія, драма

комедія, драма Дата виходу: 9 вересня

9 вересня У ролях: Тайлер Перрі, Тараджі П. Генсон, Джилл Скотт, Річард Т. Джонс, Таша Сміт та інші.

У центрі сюжету опиняються подружні пари, які зустрічаються з нагоди весілля власних дітей. Однак возз'єднання швидко показує: попри роки, багато речей у їхніх стосунках залишилися незмінними. До того ж герої помічають, що їхні дорослі діти багато в чому повторюють їхню поведінку та помилки.



"Зателефонуй моєму агенту! Фільм"

Жанр: комедія, драма

комедія, драма Дата виходу: 10 вересня

10 вересня У ролях: Каміль Коттен, Лор Каламі, Тібо де Монталембер, Грегорі Монтель.

Режисерка Андреа нарешті отримує шанс створити свій перший фільм, але її плани швидко опиняються під загрозою. Тоді вона об'єднується з продюсеркою реаліті-шоу Ноемі, сподіваючись використати її у власних інтересах. Тим часом зйомки перетворюються на справжній хаос.



"Вперед, команда!"

Жанр: чорна комедія

чорна комедія Дата виходу: 11 вересня

11 вересня У ролях: Александра Хіменес, Марібель Верду та інші.

Іспанська чорна комедія розповідає про співробітників компанії, яка опинилася на межі банкрутства. Колись успішна сироварня намагається втриматися на плаву, а її керівництво вигадує незвичайний спосіб покращити атмосферу в колективі. Працівників відправляють у корпоративну поїздку, проте вона перетворюється на боротьбу за робочі місця та власне виживання.



"Найкращі з найкращих"

Жанр: комедія

комедія Дата виходу: 18 вересня

18 вересня У ролях: Майтреї Рамакрішнан, Пріянка Кедіа, Анкур Ратхі, Джаніна Гаванкар та інші.

Дві подруги дитинства приєднуються до конкурентної команди боллівудського ф'южн-танцю в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Дівчата мріють перемогти на чемпіонаті США, однак швидко розуміють, що шлях до перемоги буде набагато складнішим, ніж вони очікували. Фільм поєднає комедію, танці та історію про дружбу, амбіції й прагнення до перемоги.



"UNABOMBER"

Жанр: драма

драма Дата виходу: 25 вересня

25 вересня У ролях: Рассел Кроу, Джейкоб Трембле, Шейлін Вудлі, Аннабелль Волліс, Александер Людвіг та інші.

Фільм, натхненний реальними подіями, розповість історію про те, як Тед Качинський перетворюється з геніального студента Гарварду на терориста Унабомбера. У фільмі покажуть його поступову трансформацію та події, які передували масштабному полюванню ФБР.