Netflix готує гучні прем'єри: 5 нових фільмів, які покажуть у вересні

На глядачів чекають чорні комедії, драми та натхненні реальними подіями історії
Netflix у вересні 2026 року презентує кілька цікавих кінопрем'єр - від комедійних історій про стосунки та корпоративні пригоди до драм, заснованих на реальних подіях.
Які новинки з'являться на стримінговій платформі у вересні, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.
У центрі сюжету опиняються подружні пари, які зустрічаються з нагоди весілля власних дітей. Однак возз'єднання швидко показує: попри роки, багато речей у їхніх стосунках залишилися незмінними. До того ж герої помічають, що їхні дорослі діти багато в чому повторюють їхню поведінку та помилки.
Режисерка Андреа нарешті отримує шанс створити свій перший фільм, але її плани швидко опиняються під загрозою. Тоді вона об'єднується з продюсеркою реаліті-шоу Ноемі, сподіваючись використати її у власних інтересах. Тим часом зйомки перетворюються на справжній хаос.
Іспанська чорна комедія розповідає про співробітників компанії, яка опинилася на межі банкрутства. Колись успішна сироварня намагається втриматися на плаву, а її керівництво вигадує незвичайний спосіб покращити атмосферу в колективі. Працівників відправляють у корпоративну поїздку, проте вона перетворюється на боротьбу за робочі місця та власне виживання.
Дві подруги дитинства приєднуються до конкурентної команди боллівудського ф'южн-танцю в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Дівчата мріють перемогти на чемпіонаті США, однак швидко розуміють, що шлях до перемоги буде набагато складнішим, ніж вони очікували. Фільм поєднає комедію, танці та історію про дружбу, амбіції й прагнення до перемоги.
Фільм, натхненний реальними подіями, розповість історію про те, як Тед Качинський перетворюється з геніального студента Гарварду на терориста Унабомбера. У фільмі покажуть його поступову трансформацію та події, які передували масштабному полюванню ФБР.