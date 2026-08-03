Самые ожидаемые сериалы августа 2026: "Тед Лассо", "Внешние отмели" и другие премьеры

Август 2026 обещает стать насыщенным на сериалы. Новые сезоны любимых проектов, атмосферные детективы и драматические истории о любви появятся на стриминговых платформах уже в первые недели месяца.

Wave RBC.UA рассказывает, какие сериалы следует добавить в список просмотра уже сейчас.

"Тед Лассо", 4 сезон

После продолжительного перерыва на экраны возвращается один из самых популярных комедийных сериалов последних лет. На этот раз Тед Лассо оставляет позади обычные вызовы и возглавляет женскую футбольную команду второго дивизиона в Ричмонде.

Главный герой снова попытается доказать, что человечность, оптимизм и вера в людей способны изменять даже самые сложные ситуации. В роли харизматичного тренера снова появится Джейсон Судейкис.

Дата выхода: 5 августа 2026г.



"Обломки"

Новый детективный триллер переносит зрителей в Лос-Анджелес 1980-х годов, где жизнь состоятельных школьников разрушает серия загадочных убийств.

Атмосфера роскоши постепенно сменяется страхом, а привычный круг друзей начинает скрывать опасные секреты. С каждым новым событием подозрения только усиливаются, а граница между доверием и изменой становится все тоньше.

Дата выхода: 5 августа 2026г.



"Моя жизнь с Уолтерами", 3 сезон

Продолжение популярной подростковой драмы снова расскажет о Джеки, которая после потери семьи нашла новый дом в большой семье Уолтеров. Вместе с новыми друзьями она продолжает взрослеть, принимать непростые решения и разбираться в своих чувствах.

Новый сезон обещает еще больше романтических переживаний, семейных конфликтов и неожиданных поворотов. Героям придется определиться, что для них важнее - прошлое или шанс построить будущее.

Дата выхода: 6 августа 2026 года.



"Анна Пиджон"

После личной трагедии главная героиня покидает городскую жизнь и становится рейнджером в одном из национальных парков. Однако вместо ожидаемого спокойствия ее ждут загадочные преступления.

Чтобы облегчить свою боль, Анна берется за расследование. Каждое дело раскрывает новые тайны, а природа становится не только фоном, но и важной частью истории.

Дата выхода: 7 августа 2026 года.



"Ричер", 4 сезон

Новый сезон основан на романе Ли Чайлда "Исчезнувший завтра" (Gone Tomorrow). Джек Ричер снова оказывается в центре масштабного сговора после загадочной смерти женщины в метро Нью-Йорка.

Расследование быстро превращается в опасное противостояние с людьми, которые готовы на все ради сохранения своих секретов. Зрителей ждут динамичный сюжет, напряженные стычки и фирменный стиль героя, который не привыкший отступать.

Дата выхода: 12 августа 2026 года.



"Фонари"

Новый сериал HBO и DC Studios знакомит с миром Зеленых Фонарей - межгалактических защитников, чьи легендарные кольца наделяют их необычайными способностями.

В центре сюжета - опытный Гэл Джордан и новичок Джон Стюарт, которые вынуждены работать вместе над загадочным делом. Расследуя убийство в американском штате Небраска, они постепенно выходят на след масштабного сговора.

Дата выхода: 16 августа 2026 года.



"Внешние отмели", 5 сезон

Новый сезон стартует после трагических событий в Марокко, где команда потеряла своего близкого друга Джей-Джея. Они потеряли человека, который был сердцем их компании, и теперь готовы на все ради мести.

Несмотря на боль и усталость, друзья снова объединяются ради последнего опасного приключения. Их ждет рискованная миссия, главной целью которой станет восстановление справедливости.

Дата выхода: 20 августа 2026 года.



"Взрослые", 2 сезон

Комедийный сериал о компании друзей возвращается с новыми приключениями. Новые эпизоды покажут, как главные герои продолжают осваивать все сложности самостоятельной жизни в Нью-Йорке.

Работа, личные отношения, бытовые проблемы и постоянные сомнения в будущем снова становятся частью их будней. Смогут ли они обрести баланс между амбициями, дружбой и взрослыми обязанностями?

Дата выхода: 27 августа 2026 года.