Во Львове состоится Международный органный фестиваль: что будет в программе

16 октября во Львове начнется XVI Львовский международный органный фестиваль. До 22 ноября во Львовском органном зале пройдет серия концертов с участием украинских и зарубежных музыкантов.

Как сообщает Wave RBC.UA, в этом году программа фестиваля насчитывает 23 события. Слушателям представят сольные выступления органистов, концерты с участием оркестров и хора, семейную программу, органный концерт при свечах, а также экскурсию по Органному залу.

Кто выступит на фестивале

Фестиваль откроется 16 октября концертом литовской органистки и музыковеда Юрате Ландсбергите-Бехер.

В ноябре во Львов приедут органисты из Германии, Польши и Франции. 12 ноября выступит немецкий музыкант Якобус Гладзива, 13 и 14 ноября пройдут концерты польского органиста Ярослава Врублевского.

19 и 20 ноября львовская публика услышит немецкого органиста Даниэля Зеегера. Одно из его выступлений состоится вместе с Еленой Малиновской. Финальным концертом фестиваля 22 ноября станет выступление французского музыканта Пьера Оффре.

В программу войдут концерты украинских органистов. В частности, свои программы представят Ольга Ефремова из Одессы, Татьяна Жук-Седова, Ирина Харечко, Галина Булибенко и Петр Сухоцкий из Киева и Луцка, а также Ольга Чундак из Ужгорода.

Свои концерты подготовили и солисты Львовского органного зала: Светлана Позднишева, Елена Мацелюх, Виталий Дворовой, Ольга Стрелецкая и Марк Новакович.

Фестиваль в сопровождении оркестра и хора

Одной из особенностей фестивальной программы станет услышать львовский органный фестиваль в сочетании с оркестровой музыкой.

30 октября на сцене выступит Львовский камерный оркестр "Академия" под руководством Игоря Пилатюка. Концертмейстером будет Артур Никитко, а партию органа исполнит Надежда Величко.

3 ноября состоится традиционный торжественный органно-симфонический концерт, посвященный открытию Органного зала. В нем примет участие Академический симфонический оркестр Луганской областной филармонии под руководством Ивана Остаповича. Солистками вечера станут Светлана Позднышева и Ольга Стрелецкая.

Еще одной коллаборацией станет выступление хора "Гомон" Львовского органного зала. 12 ноября коллектив под руководством Инны Торбич выступит вместе с органисткой Светланой Позднышевой.

Международный органный фестиваль (фото предоставлено организаторами)

Фестиваль будет интересен не только ценителям органной музыки

Организаторы подготовили отдельные события для разной аудитории. 5 ноября состоится семейный органный концерт, на который приглашают родителей и детей.

7 ноября желающие смогут посетить экскурсию по Органному залу. Об истории концертного учреждения и самого инструмента будут рассказывать содиректор Органного зала Тарас Демко, органист Светлана Позднышева и органист и музыковед Марк Новакович.

Крупнейший органный фестиваль Украины

Львовский международный органный фестиваль был основан в 2007 году. Его организатором является Львовский академический дом органной и камерной музыки.

Главным героем фестиваля остается музыкальный инструмент Rieger-Kloss, установленный во Львовском органном зале. Это самый большой музыкальный инструмент в Украине: он имеет более 5 тысяч труб, 68 регистров и три клавиатуры.

За годы проведения фестиваля на сцене выступали органисты разных европейских стран, а программа сочетала классический репертуар с современными форматами.

XVI Львовский международный органный фестиваль продлится с 16 октября по 22 ноября по адресу: Львов, ул. Степана Бандеры, 8.

Билеты можно купить в кассе Львовского органного зала и онлайн.