Куда пойти в августе: 9 выставок в Киеве и Львове, которые стоит увидеть

От разговора о радости и жизни в длительной неопределенности до переосмысления городского пространства и украинского модернизма
Август в Киеве и Львове предлагает немало поводов оставить привычный маршрут и зайти в галерею или музей. В этом месяце художники говорят о памяти, жизни в длительной неопределенности, трансформации городов, опыте расстояния и внутренней потребности сохранять радость.
В подборке Wave RBC.UA - девять актуальных выставок, которые можно посетить в Киеве и Львове.
"На узбіччі"
Необычная фотовыставка Наталки Дяченко появилась не в традиционном галерейном зале, а на OSB-плитах, которыми временно закрыли выбитые в результате российской атаки окна пространства Hinaus.
В основе проекта - серия фотографий киевских бетонных клумб, которую художница создает с 2023 года.
Через эти будничные городские объекты она исследует цикличность разрушения и восстановления, взаимодействие природы с человеком, а также то, как неприметные части города превращаются в носители памяти.
Выставка будет существовать, пока на фотографиях не останется последней клумбы.
"Антология"
Новое пространство The Naked Room открывается персональной выставкой Карины Синицы.
В экспозиции представят живопись и графику 2024-2025 годов, посвященные Киеву, Харькову и Днепру.
Городская архитектура в работах художницы становится своеобразной сценой, на которой разворачивается жизнь во время войны.
Знакомые улицы, набережные и дворы стают одновременно устойчивыми и уязвимыми, а обычные городские сюжеты приобретают новое значение.
Одно из произведений Карина Синица создала непосредственно в пространстве галереи. На нем изображен момент пересадки цветов у фонтана на харьковской набережной.
"Перетин множин"
Фотовыставка Александра Бурлаки и Саши Курмаза построена как разговор между двумя авторами, одновременно работающими в разных частях Европы.
Они сопоставляют документальные кадры, созданные в один период, но в разных географических и жизненных обстоятельствах.
Так возникает история об опыте пребывания в Украине и за рубежом во время войны, о близости и дистанции, совпадениях и различиях между двумя реальностями.
Оба автора много работают с городской средой. Саша Курмаз обращается к общественным трансформациям и влиянию войны, а Александр Бурлака исследует архитектуру через фотографию и пространственный дизайн.
В конце года работы по выставке планируют представить в формате фотокниги.
"Радість"
Большой проект PinchukArtCentre предлагает взглянуть на радость не как способ отрицать сложную реальность, а как сознательный выбор, жизненную силу и проявление человечности.
Основой выставки стали документальные свидетельства, собранные ветераном морской пехоты Глебом Стрижком, пережившим российский плен.
Личные истории превращаются в пространство артцентра в скульптуры, инсталляции и другие художественные формы.
В выставке принимают участие украинские и международные художники, среди которых Алевтина Кахидзе, Анна Звягинцева, Екатерина Лисовенко, Тамара Турлюн, Роман Химей и Ярема Малащук.
"Світ, що тріщить"
В центре выставки - живопись, графика и скульптура, передающие внутреннее состояние человека в момент разрушения привычной реальности.
Авторы не пытаются создать хронику конкретных событий. Зато они говорят о потере, тревоге, одиночестве, заботе, памяти и поиске опоры.
Проект не дает готовых ответов, но предлагает зрителю узнать в произведениях общий опыт жизни в условиях неопределенности.
Выставку реализует инициатива Good Art from Good People, работающая на пересечении современного искусства, издательских проектов и выставочной деятельности.
"Між подихами стін, двері відчиняються всередину"
Групповая выставка в Voloshyn Gallery исследует абсурд как часть современной повседневной жизни и новой вынужденной нормы.
Центральным образом проекта стала комната. Это одновременно место защиты и опасности, привычное пространство и среда, которая в любой момент может измениться.
Предметы внутри комнаты сохраняют знакомые формы, но теряют свое привычное предназначение, превращаясь в удивительные артефакты современной жизни.
Название выставки напоминает о простом физическом действии: чтобы открыть дверь внутрь и выйти, сначала необходимо сделать шаг назад.
"Проста непроста дорога"
Проект посвящен личному восприятию города и маршрутам, которые люди проходят каждый день.
Участники переносили на полотна собственные дороги по Львову - от дома до творческой студии и Муниципального художественного центра.
В работах появились места, которые они замечают во время прогулок, просторы, дающие ощущение безопасности, и детали, обычно остающиеся без внимания.
Выставка говорит не только о способности человека приспосабливаться к городу, но и о готовности самой городской среды становиться более доступной и открытой для различных потребностей.
"Леопольд Притягальний"
Выставку приурочили к 120-летию со дня рождения Леопольда Левицкого - одного из самых интересных украинских графиков и живописцев XX века.
В экспозицию вошли работы 1930-х - начала 1970-х годов из музейной коллекции. Их представили не в хронологической последовательности, а по темам, которые проходили сквозь все творчество художника: город, человек и повседневная жизнь.
Такой подход позволяет проследить, как Левицкий двигался от экспериментов с абстракционизмом и экспрессионизмом через вынужденный соцреалистический период к собственному узнаваемому художественному языку.
Завершает выставку галерея портретов художников, друзей и учащихся, формировавших его творческую среду.
"Інструкція [від/при]сутніх"
Экспериментальная выставка исследует, может ли художник передать свою творческую практику другому человеку и остаться автором работы, физически не участвуя в его создании.
Четверо украинских художников, двое из которых находятся за границей, подготовили подробные инструкции по реализации определенного действия, процесса или объекта. Выполнение и документирование этих планов взяли на себя кураторы.
В центре проекта - вопросы расстояния, контроля и авторства. Случайные изменения и отклонения от первоначального замысла здесь не считаются ошибками, а становятся естественной частью работы, созданной без непосредственного присутствия художника.