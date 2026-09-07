О любви, мести и реальной спецоперации: вышел трейлер фильма "ГУР: Код "Сікора"

Что известно о премьере и когда она будет показана в кино, узнайте в материале Wave RBC.UA.

Что известно о фильме "ГУР: Код "Сікора"

В основу фильма положили реальные события августа 2023 года - уникальную спецоперацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины под названием "Синиця".

В ходе операции российский пилот перегнал на подконтрольную Украине территорию военно-транспортный вертолет Ми-8 АМТШ вместе с ценным для украинской разведки секретным оборудованием.

Кадр из фильма "ГУР: Код "Сікора"

Документальная история послужила основой для художественного сюжета. По словам сопродюсера и автора книги "Воєнна розвідка України" Артема Шевченко, операция "Синиця" уникальна для российско-украинской войны. Он сравнил ее с операцией израильского Моссада "Бриллиант", которая продолжалась в 1963-1966 годах и была связана с завладением советским истребителем МиГ-21.

"Нашим военным разведчикам удалось убедить молодого российского летчика перелететь на светлую сторону в этом экзистенциальном противоборстве, перегнать современный вертолет Ми-8 АМТШ с ценным секретным оборудованием, до сих пор работающим на Силы обороны Украины", - отметил он.

Шевченко подчеркнул, что в фильме пытались максимально точно воспроизвести реальные события. В то же время, часть истории дополнили художественными элементами.

"Конечно, кроме документальной точности, в фильме есть и художественный вымысел, но в целом история воспроизведена достаточно точно. В частности, зрителя удивит и ее неожиданный финал", - сказал он.

Фото из фильма "ГУР: Код "Сікора"

Кто сыграл в фильме

Главные роли в "ГУР: Код "Сікора" исполнили Ахтем Сеитаблаев, Ангелина Усанова и Максим Девизоров.

Сеитаблаев выступил не только исполнителем главной роли, но и режиссером фильма.

Актер отметил, что для него работа над лентой стала ответственностью перед большой командой, доверившей ему одну из ключевых ролей в проекте.

"Надеюсь, что это сыграет в плюс продвижения фильма и самое главное - будет смыслово соответствовать тому контексту и нарративу, который мы продвигаем в нашей истории", - поделился он.

Для Усановой эта работа стала дебютом в полнометражном кино. Актриса сыграла агентку ГУР МО Украины. Ее героиня сочетает силу и выдержку с нежностью и уязвимостью.

Для подготовки к роли она занималась боевыми искусствами и проходила тренировки по стрельбе. Усанова также стремилась самостоятельно выполнять экшен-сцены, без дублера.

Где проходили съемки

Съемки проходили в Украине и в Испании. Создатели объединили в фильме элементы шпионского триллера, приключенческого боевика, детектива, драмы и высокотехнологичного экшена.

Генеральный продюсер UNITED Content Hub Андрей Ногин отметил, что создание художественной картины на основе реальной операции ГУР МО стало вызовом для всей команды. По его словам, задачей было сохранить реальный событийный ряд и одновременно создать зрелищный блокбастер.

Как снимали фильм (фото предоставлены представителями фильма)

Когда выйдет "ГУР: Код "Сікора"

Премьера фильма намечена на 12 ноября 2026 года. Лента будет показана в кинотеатрах Украины и мира.

Фильм создает украинская кинокомпания F Films в сотрудничестве с Отделом коммуникаций Командование сил территориальной обороны ВСУ "ТРО Медіа".

Проект создается при поддержке Государственного агентства Украины по кино, в партнерстве и при содействии ГУР МО Украины, а также при содействии UnitedContentHub, B&H Classic Films, телеканала ICTV2 и "Армія TV".