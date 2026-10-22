"Книгарня Є" закрывает два магазина на вокзалах в Украине

"Книгарня Є" объявила о закрытии двух своих магазинов, расположенных на железнодорожных вокзалах Киева и Одессы. Причиной такого решения стала ситуация, которая не позволяет полноценно работать.

Как сообщает Wave RBC.UA, об этом сообщила команда книжного магазина в Instagram .

Магазины были частью маршрутов пассажиров

Представители сети поблагодарили посетителей, которые выбирали книги перед отпусками, покупали подарки для близких или находили время на чтение во время пересадок и коротких остановок между поездами.

По словам команды, эти магазины были не просто точками продаж книг, а частью повседневных маршрутов пассажиров, местом, где начинались новые истории и откуда читатели отправлялись в путешествия с книгой в руках.

"Мы благодарны, что какое-то время были частью ваших путешествий", - отметили в книжном магазине.

"Книгарня Є" (фото: instagram.com/knyharnia_ye)

Несмотря на закрытие двух локаций, сеть надеется на новые встречи с читателями в других книжных магазинах в разных городах и районах.

Таким образом, "Книгарня Є" на железнодорожных вокзалах Киева и Одессы прекратят работу. Команда отмечает, что ценит каждого, кто на протяжении этого времени выбирал эти просторы для знакомства с книгами и поиска новых историй.

Сколько магазинов в Украине

По состоянию на октябрь 2026 года сеть "Книгарня Є" представлена в 20 регионах Украины. После последних закрытий сеть насчитывала 82 книжных магазинов.

Сеть работает в Украине с 2007 года и стала одним из самых заметных участников развития украинского книжного рынка. С начала работы она делает акцент на украиноязычных изданиях и популяризации чтения.

"Книгарня Є" (фото: instagram.com/knyharnia_ye)

Помимо продажи книг книжные магазины являются площадками для презентаций, встреч с писателями, литературных дискуссий и других культурных событий.

За это время сеть расширила свое присутствие в разных регионах Украины, а магазины стали для многих читателей местом знакомства с новыми авторами и книжными новинками.