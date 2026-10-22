"Книгарня Є" закриває два магазини на вокзалах в Україні

"Книгарня Є" оголосила про закриття двох своїх магазинів, розташованих на залізничних вокзалах Києва та Одеси. Причиною такого рішення стала безпекова ситуація, яка не дає змоги повноцінно працювати.

Як повідомляє Wave RBC.UA, про це повідомила команда книгарні у Instagram .

Магазини були частиною маршрутів пасажирів

Представники мережі подякували відвідувачам, які обирали книжки перед відпустками, купували подарунки для близьких або знаходили час на читання під час пересадок і коротких зупинок між потягами.

За словами команди, ці магазини були не просто точками продажу книжок, а частиною повсякденних маршрутів пасажирів, місцем, де починалися нові історії та звідки читачі вирушали в подорожі з книжкою в руках.

"Ми вдячні, що певний час були частиною ваших подорожей", - зазначили у книгарні.

"Книгарня Є" (фото: instagram.com/knyharnia_ye)

Попри закриття двох локацій, мережа сподівається на нові зустрічі з читачами в інших книгарнях у різних містах і районах.

Таким чином, "Книгарня Є" на залізничних вокзалах Києва та Одеси припинять роботу. Команда наголошує, що цінує кожного, хто впродовж цього часу обирав ці простори для знайомства з книжками та пошуку нових історій.

Скільки магазинів в Україні

Станом на жовтень 2026 року мережа "Книгарня Є" представлена у 20 регіонах України. Після останніх закриттів мережа налічувала 82 книгарні.

Мережа працює в Україні з 2007 року та стала одним із помітних учасників розвитку українського книжкового ринку. Від початку роботи вона робить акцент на україномовних виданнях і популяризації читання.

"Книгарня Є" (фото: instagram.com/knyharnia_ye)

Окрім продажу книжок, книгарні є майданчиками для презентацій, зустрічей із письменниками, літературних дискусій та інших культурних подій.

За цей час мережа розширила свою присутність у різних регіонах України, а її магазини стали для багатьох читачів місцем знайомства з новими авторами та книжковими новинками.