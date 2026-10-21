В Киеве отстроят ледовую арену "Шалетт", которую повредила российская ракета

В Киеве восстановят ледовую арену "Шалетт", которая была серьезно повреждена в результате российского баллистического удара в ночь на 19 октября.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Facebook основателя компании Autostrada Максима Шкиля.

Что известно о разрушении ледовой арены

В результате российской атаки 19 октября спортивный комплекс в Днепровском районе столицы получил масштабные повреждения.

В частности, разрушены более 400 квадратных метров торцевой части здания высотой 12 метров.

Также повреждены окна, входная группа, внутренние помещения и отдельные конструкции постройки.

По словам Максима Шкиля, команда Autostrada уже работает на объекте. Специалисты проводят техническое обследование, оценивают масштабы разрушений и определяют объем необходимых работ.

Ледовую арену "Шалетт" в Киеве возобновят после российского обстрела (фото: facebook.com/shkil.maksym)

В то же время компания начинает ремонт поврежденных конструкций.

"Планируем как можно быстрее возобновить полноценную работу арены, чтобы дети вернулись к тренировкам, развивали свои таланты и достигали самых высоких спортивных результатов", - отметил Шкиль.

Точных сроков завершения восстановления пока не называются.

Ледовую арену "Шалетт" в Киеве возобновят после российского обстрела (фото: facebook.com/shkil.maksym)

Чем особенна ледовая арена "Шалетт"

"Шалетт" - единственная в Киеве ледовая арена, отвечающая стандартам для проведения профессиональных соревнований и тренировок по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку.

Именно здесь базируется детско-юношеская спортивная школа "Льдинка", работают спортивные секции, занимаются профессиональными и любительскими командами.

Кроме того, на арене регулярно проводились матчи чемпионата Украины по хоккею, детские турниры и любительские соревнования.

Ледовую арену "Шалетт" в Киеве возобновят после российского обстрела (фото: facebook.com/shkil.maksym)

Для многих юных спортсменов этот комплекс являлся основным местом ежедневных тренировок.

Максим Шкиль подчеркнул, что возобновление арены имеет важное значение прежде всего для детей, которые из-за российских обстрелов потеряли возможность заниматься в привычных условиях.

"Убежден, что в это сложное время особенно важно сохранять для детей пространство, где они могут просто быть детьми – реализовывать свои таланты, заниматься любимым делом и испытывать счастливые мгновения детства", – подчеркнул предприниматель.

Ледовую арену "Шалетт" в Киеве возобновят после российского обстрела (фото: facebook.com/shkil.maksym)

Напомним, в ночь на 19 октября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву.

В Днепровском районе, кроме ледовой арены, повреждения получили три учебных заведения. Из-за последствий обстрела учеников временно перевели на дистанционное обучение.