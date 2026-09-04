В Киеве приостанавливает работу "Кураж"
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Культура

В Киеве приостанавливает работу "Кураж"

Команда Куража объявила о паузе в работе и рассказала, что будет с приобретенными билетами и состоится ли Рождественский Кураж

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: "Кураж" в Киеве приостанавливает работу из-за ситуации безопасности (фото: instagram.com/gudkova_alyona)
Дата: 04 сентября 2026

Команда киевского "Куража" сообщила о решении приостановить работу проекта до лучших времен. Причиной стала нынешняя ситуация с безопасностью.

Об этом пишет WAVE RBC.UA со ссылкой на Instagram "Куража".

"Люби, нам сложно это писать (уже не впервые в нашей жизни), но мы приняли решение приостановить работу Куража до лучших времен", - говорится в сообщении команды.

В то же время, организаторы надеются, что смогут провести традиционный Рождественский Кураж.

Окончательное решение будет зависеть от обстоятельств и ситуации.

"Мечтаем, конечно, сделать Рождественский Кураж, потому что нам всем очень нужно это яркое чудо в холодную зиму. Но будем смотреть на обстоятельства и общую ситуацию безопасности. Вы все видите и понимаете сами", - отметили организаторы.

Все средства за уже приобретенные билеты и участие в запланированных событиях обещают вернуть в ближайшие дни.

При этом команда подчеркнула, что сам проект не исчезает и остается в связи со своей аудиторией.

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