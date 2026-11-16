Украинская певица Христина Соловой впервые попробовала себя в дубляже анимационного кино. Она озвучила главную героиню Билли в новой ленте Walt Disney Animation Studios "Волшебство: Королевство магии", которая вскоре выйдет в украинский прокат.

Больше о премьере и роли артистки узнайте в материале Wave RBC.UA.

Как Христина Соловой прокомментировала дебют в дубляже

Певица подарила свой голос главной героини подростку Билли. По ее словам, у них есть много общего.

"Она бунтарка. И я была такой же. Отношения с родителями тоже очень похожи. Любовь к животным и какие-то отчаянные попытки их освобождать - это все было в моем детстве. Я это все вспоминаю, и иногда мне это до боли близко. Ну и, конечно, характер - умение искать правду, отстаивать справедливость и идти не по протоптанной тропе, а искать свой путь", - поделилась она.

Для Соловий это первый опыт работы над дубляжем, а тем более в главной роли. Ранее она проходила кастинг на роль Мавки в украинской анимационной ленте.

"Но, оказывается, я больше молодая ведьма, чем мавка", - пошутила певица.

О чем мультфильм "Чарокрай: Королевство магии"

В центре истории - испульсивная девочка-подросток Билли, которая неожиданно открывает в себе магические способности. Когда она теряет контроль над силами, то попадает в скрытое царство ведьм.

Вместе с мамой она отправляется в путешествие и узнает тайны, которые могут навсегда изменить магический мир.

Режиссерами анимации стали Фон Вирасунторн, известная работой над мультфильмом "Желание", и Джейсон Генд, работавший над "Ваяной 2".

В оригинальной англоязычной версии Билли озвучила актриса Гейли Стайнфельд, известная по фильмам "Бамблби" и сериалу "Аркейн". Голос ее мамы воплотила звезда "Офиса" Рашида Джонс.

Услышать, как Соловий озвучила главную героиню, уже можно в официальном украинском трейлере. Премьера мультфильма в украинских кинотеатрах состоится 26 ноября.