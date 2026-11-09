"Годзилла минус ноль" возглавила прокат в США и Канаде: на финальную битву режиссера вдохновили его коты

Идею для кульминации "Годзилли минус ноль" Такаси Ямадзаки нашел, наблюдая за своими котами. Режиссер рассказал, как их игры, иногда напоминающие настоящие драки, помогли ему придумать схватку двух монстров. Сиквел вышел в широкий прокат в США и Канаде 6 ноября.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на интервью Ямадзаки для IGN .

Как кошачьи игры стали битвой монстров

По словам Ямадзаки, его коты обычно хорошо ладят. Но иногда режиссеру трудно понять, играют ли они, или уже бьются всерьез.

Он шутит, что теперь почти любая схватка напоминает ему драку двух кошек.

"Это бой насмерть", - так Ямадзаки описал в сценарии финальную схватку Годзиллы с трехглавым Гидора.

Он ориентировался на поведение животных, пытающихся ослабить соперника перед решающим ударом. Самому режиссеру было больно и грустно смотреть на эту сцену.

"Когда я смотрю на Годзиллу, мне кажется, что он чем-то напоминает кота, которого обижают", - сказал Ямадзаки.

Кадр из фильма "Годилла минус ноль"

Автор материала IGN заметила кошачьи черты и в поведении Гидори. Монстр выглядывает из зданий, будто выслеживает добычу, а после нападения сворачивается клубком в кратере, чтобы поспать.

Что известно о "Годзилле минус ноль"

События разворачиваются в 1949 году, через два года после событий "Годзиллы минус один".

Пока Япония приходит в себя от войны и разрушений, бывший пилот-камикадзе Коити Сикисима и его жена Норико воспитывают приемную дочь Акико.

Норико пережила предварительную атаку Годзиллы на Токио, и в ее организме остались клетки монстра.

На город Мацумото нападает крылатое существо. Попытка остановить ее молнией имеет обратный эффект – после разряда она мутирует и превращается в трехглавого монстра Гидора.

Когда возвращается и Годзилла, команда инженера Кэндзи Ноды решает заманить обоих монстров в разрушенный район Гиндз в Токио и столкнуть их в бою.

Коити снова садится за штурвал, а связь Норико с Годзиллой становится частью плана. Для супругов это означает риск, что Акико снова останется без родителей.