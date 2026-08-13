Энн Хэтэуэй и Дакота Джонсон в ловушке тайн: вышел трейлер триллера "Верити"
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Культура

Энн Хэтэуэй и Дакота Джонсон в ловушке тайн: вышел трейлер триллера "Верити"

Необычное предложение приводит писательницу в полный жутких секретов дом

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Дакота Джонсон в триллере "Верити" (кадр из фильма)
Дата: 13 августа 2026

Sony Pictures представила официальный трейлер психологического триллера "Верити" - экранизации одноименного бестселлера американской писательницы Коллин Гувер. Главные роли в фильме исполнили Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Гартнетт.

Детальнее о будущей премьере узнайте в материале Wave RBC.UA.

О чем фильм "Верити"

В центре истории - писательница Ловен Эшли, которая переживает сложный период в карьере. Она получает необычное предложение - приехать в удаленное поместье известного автора Верити Кроуфорд и завершить ее популярную книжную серию.

Верити после трагического события не может продолжать работу, поэтому Ловен фактически становится ее литературной "тенью". Во время пребывания в доме Кроуфордов она находит рукопись с жуткими автобиографическими записями хозяйки.

Энн Хэтэуэй и Дакота Джонсон в ловушке тайн: вышел трейлер триллера &quot;Верити&quot;Энн Хэтэуэй в образе Верити Кроуфорд (кадр из фильма)

Тексты раскрывают шокирующие подробности жизни Верити и ее отношений с мужем Джереми. Читая их, Ловен все глубже погружается в мрачную историю семьи.

Позже писательнице становится все сложнее понять, где кончается вымысел и начинается реальность. В итоге пребывание там превращается в психологическую игру, из которой почти невозможно выбраться.


Кто сыграл в "Верити" и когда премьера

Режиссером картины стал Майкл Шоуолтер, известный по фильмам "Привет, меня зовут Дорис", "Любовь - болезнь", "Глаза Темми Фэй" и "Мнение о тебе".

В фильме снялись:

  • Энн Хэтэуэй - Верити Кроуфорд;
  • Дакота Джонсон - Ловен Эшли;
  • Джош Гартнетт - Джереми Кроуфорд.

"Верити" совмещает элементы психологического триллера и мистики. Премьера в украинских кинотеатрах запланирована на 1 октября.

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