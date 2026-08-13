Энн Хэтэуэй и Дакота Джонсон в ловушке тайн: вышел трейлер триллера "Верити"

Необычное предложение приводит писательницу в полный жутких секретов дом
Sony Pictures представила официальный трейлер психологического триллера "Верити" - экранизации одноименного бестселлера американской писательницы Коллин Гувер. Главные роли в фильме исполнили Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Гартнетт.
Детальнее о будущей премьере узнайте в материале Wave RBC.UA.
Верити после трагического события не может продолжать работу, поэтому Ловен фактически становится ее литературной "тенью". Во время пребывания в доме Кроуфордов она находит рукопись с жуткими автобиографическими записями хозяйки.
Энн Хэтэуэй в образе Верити Кроуфорд (кадр из фильма)
Тексты раскрывают шокирующие подробности жизни Верити и ее отношений с мужем Джереми. Читая их, Ловен все глубже погружается в мрачную историю семьи.
Позже писательнице становится все сложнее понять, где кончается вымысел и начинается реальность. В итоге пребывание там превращается в психологическую игру, из которой почти невозможно выбраться.
Режиссером картины стал Майкл Шоуолтер, известный по фильмам "Привет, меня зовут Дорис", "Любовь - болезнь", "Глаза Темми Фэй" и "Мнение о тебе".
В фильме снялись:
"Верити" совмещает элементы психологического триллера и мистики. Премьера в украинских кинотеатрах запланирована на 1 октября.