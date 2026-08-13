Енн Гетевей і Дакота Джонсон у пастці таємниць: вийшов трейлер трилеру "Веріті"

Незвичайна пропозиція приводить письменницю в сповнений моторшних секретів дім
Sony Pictures презентувала офіційний трейлер психологічного трилеру "Веріті" - екранізації однойменного бестселера американської письменниці Коллін Гувер. Головні ролі у фільмі виконали Енн Гетевей, Дакота Джонсон і Джош Гартнетт.
Детальніше про майбутню прем'єру дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.
Веріті після трагічної події не може продовжувати роботу, тому Ловен фактично стає її літературною "тінню". Під час перебування в будинку Кроуфордів вона знаходить рукопис із моторошними автобіографічними записами господині.
Енн Гетевей в образі Веріті Кроуфорд (кадр з фільму)
Тексти розкривають шокуючі подробиці життя Веріті та її стосунків із чоловіком Джеремі. Читаючи їх, Ловен дедалі глибше занурюється у похмуру історію родини.
Згодом письменниці стає дедалі складніше зрозуміти, де закінчується вигадка і починається реальність. Зрештою перебування там перетворюється на психологічну гру, з якої майже неможливо вибратися.
Режисером картини став Майкл Шоуолтер, відомий за фільмами "Привіт, мене звати Доріс", "Кохання - хвороба", "Очі Теммі Фей" та "Думка про тебе".
У фільмі знялися:
"Веріті" поєднує елементи психологічного трилеру та містики. Прем’єра в українських кінотеатрах запланована на 1 жовтня.