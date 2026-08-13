Енн Гетевей і Дакота Джонсон у пастці таємниць: вийшов трейлер трилеру "Веріті"
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Культура

Енн Гетевей і Дакота Джонсон у пастці таємниць: вийшов трейлер трилеру "Веріті"

Незвичайна пропозиція приводить письменницю в сповнений моторшних секретів дім

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Дакота Джонсон у трилері "Веріті" (кадр з фільму)
Дата: 13 серпня 2026

Sony Pictures презентувала офіційний трейлер психологічного трилеру "Веріті" - екранізації однойменного бестселера американської письменниці Коллін Гувер. Головні ролі у фільмі виконали Енн Гетевей, Дакота Джонсон і Джош Гартнетт.

Детальніше про майбутню прем'єру дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Про що фільм "Веріті"

У центрі історії - письменниця Ловен Ешлі, яка переживає складний період у кар’єрі. Вона отримує незвичайну пропозицію - приїхати до віддаленого маєтку відомої авторки Веріті Кроуфорд і завершити її популярну книжкову серію.

Веріті після трагічної події не може продовжувати роботу, тому Ловен фактично стає її літературною "тінню". Під час перебування в будинку Кроуфордів вона знаходить рукопис із моторошними автобіографічними записами господині.

Енн Гетевей і Дакота Джонсон у пастці таємниць: вийшов трейлер трилеру &quot;Веріті&quot;Енн Гетевей в образі Веріті Кроуфорд (кадр з фільму)

Тексти розкривають шокуючі подробиці життя Веріті та її стосунків із чоловіком Джеремі. Читаючи їх, Ловен дедалі глибше занурюється у похмуру історію родини.

Згодом письменниці стає дедалі складніше зрозуміти, де закінчується вигадка і починається реальність. Зрештою перебування там перетворюється на психологічну гру, з якої майже неможливо вибратися.


Хто зіграв у "Веріті" та коли прем'єра

Режисером картини став Майкл Шоуолтер, відомий за фільмами "Привіт, мене звати Доріс", "Кохання - хвороба", "Очі Теммі Фей" та "Думка про тебе".

У фільмі знялися:

  • Енн Гетевей - Веріті Кроуфорд;
  • Дакота Джонсон - Ловен Ешлі;
  • Джош Гартнетт - Джеремі Кроуфорд.

"Веріті" поєднує елементи психологічного трилеру та містики. Прем’єра в українських кінотеатрах запланована на 1 жовтня.

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