Джереми Аллен Уайт может сыграть Росомаху в новых фильмах о Людях Икс

Звезду сериала "Медведь" называют одним из возможных претендентов на роль культового мутанта, которого более 20 лет играл Хью Джекман
Marvel Studios рассматривает возможность сменить исполнителя роли Росомахи в будущих фильмах о Людях Икс. Одним из кандидатов в культового мутанта называют американского актера Джереми Аллена Вайта, известного по сериалу "Медведь".
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Variety, Marvel заинтересована в привлечении актера к предстоящему перезапуску франшизы.
Имя Джереми Аллена Вайта уже появлялось среди потенциальных претендентов на роль Росомахи, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Хью Джекман воплощает этого персонажа на экране с 2000 года. За более чем два десятилетия актер стал неотъемлемой частью истории Людей Икс и одним из самых известных исполнителей роли супергероя в киновселенной Marvel.
В последний раз он вернулся к образу Росомахи в фильме "Дедпул и Росомаха", вышедшем в 2024 году.
В то же время Marvel Studios уже готовится к новому этапу развития франшизы. Президент компании Кевин Файги ранее подтвердил, что после фильма "Мстители: Секретные войны" студия планирует представить новых актеров в ролях Людей Икс.
Это откроет возможность обновления знакомых персонажей и формирования нового поколения супергероев.
Он приобрел широкую известность благодаря роли шеф-повара Карми Берзатто в сериале "Медведь". Его актерская работа принесла ему несколько престижных наград, в том числе премии "Золотой глобус" и "Эмми".
Среди других известных работ актера - спортивная драма "Железный коготь" и биографический фильм о музыканте Брюсе Спрингстине.
Помимо актерской карьеры, Уайт привлекает внимание в мире моды: в 2024 году он стал лицом рекламной кампании Calvin Klein. Сейчас он считается одним из самых заметных молодых актеров Голливуда.