Джереми Аллен Уайт может сыграть Росомаху в новых фильмах о Людях Икс

Marvel Studios рассматривает возможность сменить исполнителя роли Росомахи в будущих фильмах о Людях Икс. Одним из кандидатов в культового мутанта называют американского актера Джереми Аллена Вайта, известного по сериалу "Медведь".

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Variety , Marvel заинтересована в привлечении актера к предстоящему перезапуску франшизы.

Что известно

Имя Джереми Аллена Вайта уже появлялось среди потенциальных претендентов на роль Росомахи, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Хью Джекман воплощает этого персонажа на экране с 2000 года. За более чем два десятилетия актер стал неотъемлемой частью истории Людей Икс и одним из самых известных исполнителей роли супергероя в киновселенной Marvel.

Хью Джекман (фото: wikipedia.org)

В последний раз он вернулся к образу Росомахи в фильме "Дедпул и Росомаха", вышедшем в 2024 году.

В то же время Marvel Studios уже готовится к новому этапу развития франшизы. Президент компании Кевин Файги ранее подтвердил, что после фильма "Мстители: Секретные войны" студия планирует представить новых актеров в ролях Людей Икс.

Это откроет возможность обновления знакомых персонажей и формирования нового поколения супергероев.

Чем известен Джереми Аллен Уайт

Он приобрел широкую известность благодаря роли шеф-повара Карми Берзатто в сериале "Медведь". Его актерская работа принесла ему несколько престижных наград, в том числе премии "Золотой глобус" и "Эмми".

Среди других известных работ актера - спортивная драма "Железный коготь" и биографический фильм о музыканте Брюсе Спрингстине.

Помимо актерской карьеры, Уайт привлекает внимание в мире моды: в 2024 году он стал лицом рекламной кампании Calvin Klein. Сейчас он считается одним из самых заметных молодых актеров Голливуда.