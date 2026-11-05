Джеремі Аллен Вайт може зіграти Росомаху в нових фільмах про Людей Ікс

Marvel Studios розглядає можливість змінити виконавця ролі Росомахи в майбутніх фільмах про Людей Ікс. Одним із кандидатів на культового мутанта називають американського актора Джеремі Аллена Вайта, відомого за серіалом "Ведмідь".

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Variety , Marvel зацікавлена в залученні актора до майбутнього перезапуску франшизи.

Що відомо

Ім'я Джеремі Аллена Вайта вже з'являлося серед потенційних претендентів на роль Росомахи, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Г'ю Джекман втілює цього персонажа на екрані з 2000 року. За понад два десятиліття актор став невіддільною частиною історії Людей Ікс і одним із найвідоміших виконавців ролі супергероя у кіновсесвіті Marvel.

Г'ю Джекман (фото: wikipedia.org)

Востаннє він повернувся до образу Росомахи у фільмі "Дедпул і Росомаха", який вийшов у 2024 році.

Водночас Marvel Studios уже готується до нового етапу розвитку франшизи. Президент компанії Кевін Файгі раніше підтвердив, що після фільму "Месники: Секретні війни" студія планує представити нових акторів у ролях Людей Ікс.

Це відкриє можливість для оновлення знайомих персонажів і формування нового покоління супергероїв.

Чим відомий Джеремі Аллен Вайт

Він здобув широку популярність завдяки ролі шеф-кухаря Кармі Берзатто в серіалі "Ведмідь". Його акторська робота принесла йому кілька престижних нагород, зокрема премії "Золотий глобус" та "Еммі".

Серед інших відомих робіт актора - спортивна драма "Залізний кіготь" та біографічний фільм про музиканта Брюса Спрінгстіна.

Крім акторської кар'єри, Вайт привертає увагу у світі моди: у 2024 році він став обличчям рекламної кампанії Calvin Klein. Нині його вважають одним із найпомітніших молодих акторів Голлівуду.