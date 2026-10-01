Второстепенные герои "Гамлета" выйдут на первый план: в Киеве готовят премьеру HAMLET_TBD

В постановке по мотивам пьесы Тома Стоппарда историю Розенкранца и Гильденстерна объединят с рефлексиями об опыте украинцев во время войны
17 и 18 октября в Киевском академическом театре "Золотые ворота" состоится премьера спектакля HAMLET_TBD. В основу постановки легла пьеса британского драматурга Тома Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы".
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пресс-службу театра.
Пьеса Тома Стоппарда, написанная в середине 1960-х годов, деконструирует сюжет шекспировского "Гамлета". Произведение нередко сравнивают с драмой Сэмюэля Беккета "Ожидая Годо".
В центре истории оказываются Розенкранц и Гильденстерн - университетские друзья Гамлета и эпизодические персонажи оригинальной пьесы.
В современных постановках их сцены часто сокращают либо стопроцентно вычеркивают.
В то же время у Стоппарда второстепенные персонажи становятся главными героями. Они не понимают сюжет, в котором оказались, почти ничего не знают о себе, действуют наугад и пытаются найти логику в событиях вокруг.
"В спектакле говорим об ощущениях человека, оказавшегося внутри реальности, правила которого ему никто не объяснял", - рассказала режиссер постановки Татьяна Костинюк.
По ее словам, состояние Розенкранца и Гильденстерна перекликается с опытом украинцев во время полномасштабной войны – ощущением неопределенности и невозможности предположить, что произойдет дальше.
К текстам Уильяма Шекспира и Тома Стоппарда в спектакле добавят личные рефлексии актеров и актрис, а также контексты украинского современности.
Одной из центральных метафор постановки станут карты Таро. Они будут олицетворять поиск знаков и попытки придать понятную форму неизвестному будущему.
"Когда мы не можем контролировать происходящее, мы ищем закономерности, знаки, объяснения, пытаемся предусмотреть следующий шаг", - пояснила Костинюк.
Спектакль также будет поднимать темы памяти и потери прошлого, формирование собственной идентичности, гендерных ролей, страха будущего, смерти, неопределенности и свободы выбора.
Режиссером HAMLET_TBD стала Татьяна Костинюк, ранее работавшая над спектаклями "Гойзум", "Орландо" и "Счастливое счастье". Сценографию создает Рая Идрисова.
На сцену выйдут Анастасия Бабий, Ян Корнев, Дмитрий Короленко, Христя Люба, Татьяна Остапенко, Вадим Охоцкий, Дарья Плендер, Мария Шулика и Роман Ясиновский.
Предпремьерные показы пройдут 15 и 16 октября. Официальная премьера намечена на 17 и 18 октября.
Постановка создана при поддержке Украинского культурного фонда в рамках конкурсной программы "Культура во время войны".