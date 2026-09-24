Детское Евровидение-2026: в Украине стартовало голосование за победителя Нацотбора

В Украине стартовало голосование за победителя Национального отбора на Детское Евровидение-2026. Первый этап начался 24 сентября в приложении "Дія" и продлится до утра дня финала.

Wave RBC.UA сообщает со ссылкой на сайт Суспільне Культура , что отдать свой голос могут пользователи в возрасте от 14 лет. Для этого нужно открыть приложение "Дія", перейти в раздел "Сервисы", выбрать "Опрос" и поддержать одного из шести финалистов.

Когда состоится финал Нацотбора

За право представлять Украину на Детском Евровидении-2026 соревнуются:

Анастасия Пошедина - "Крила"

- "Крила" Роман Дорошенко - "Say Hello"

- "Say Hello" Эрика Колесниченко - "НЕ колискова"

- "НЕ колискова" Дмитрий Карабет - "Мама"

- "Мама" Марко Сердинский - "Гори"

- "Гори" Злата Солоненко - "Who am I"

В этом году зрительское голосование будет проходить в два этапа. Первый уже открылся в "Дії" 24 сентября в 10:00 и завершится 26 сентября в 10:00 - непосредственно перед финалом.

Второй этап состоится в ходе финального шоу. Голосование будет открыто перед выступлением первого участника, а завершится после номера последнего. О начале и конце голосования зрителям сообщат ведущие.

Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2026 состоится 26 сентября в 19:00. Победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей - у каждой стороны будет по 50% голосов.

Где смотреть финал

В этом году в состав жюри вошли музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой), певица SKYLERR и радиоведущая и радиопродюсер Анна Свиридова.

Финалисты сразятся за возможность представлять Украину на Детском Евровидении-2026, которое в этом году состоится на Мальте.

Детское Евровидение для Украины уже давно стало отдельной музыкальной традицией. Юные артисты ежегодно соревнуются не только за победу в национальном отборе, но и возможность представить страну на международной сцене. Украина принимает участие в конкурсе с 2006 года, а в 2012 одержала свою первую победу - тогда страну представляла Анастасия Петрик с песней "Небо".

Нынешний финал снова объединит шестерых юных исполнителей с разными музыкальными стилями и песнями. Уже 26 сентября станет известно, кто представит Украину на Детском Евровидении-2026.