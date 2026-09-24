Дитяче Євробачення-2026: в Україні стартувало голосування за переможця Нацвідбору

В Україні стартувало голосування за переможця Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026. Перший етап розпочався 24 вересня в застосунку "Дія" і триватиме до ранку дня фіналу.

Wave RBC.UA повідомляє з посиланням на сайт Суспільне Культура , що віддати свій голос можуть користувачі віком від 14 років. Для цього потрібно відкрити застосунок "Дія", перейти до розділу "Сервіси", обрати "Опитування" та підтримати одного з шести фіналістів.

Коли відбудеться фінал Нацвідбору

За право представляти Україну на Дитячому Євробаченні-2026 змагаються:

Анастасія Пошедіна - "Крила"

- "Крила" Роман Дорошенко - "Say Hello"

- "Say Hello" Еріка Колесніченко - "НЕ колискова"

- "НЕ колискова" Дмитро Карабет - "Мамо"

- "Мамо" Марко Сердинський - "Гори"

- "Гори" Злата Солоненко - "Who am I"

Цьогоріч глядацьке голосування проходитиме у два етапи. Перший уже відкрився в "Дії" 24 вересня о 10:00 і завершиться 26 вересня о 10:00 - безпосередньо перед фіналом.

Другий етап відбудеться під час фінального шоу. Голосування відкриють перед виступом першого учасника, а завершать після номера останнього. Про початок і кінець голосування глядачам повідомлять ведучі.

Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026 відбудеться 26 вересня о 19:00. Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів - кожна сторона матиме по 50% голосів.

Де дивитися фінал

Цього року до складу журі увійшли музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой), співачка SKYLERR та радіоведуча й радіопродюсерка Анна Свірідова.

Фіналісти змагатимуться за можливість представляти Україну на Дитячому Євробаченні-2026, яке цього року відбудеться на Мальті.

Дитяче Євробачення для України вже давно стало окремою музичною традицією. Юні артисти щороку змагаються не лише за перемогу в національному відборі, а й за можливість представити країну на міжнародній сцені. Україна бере участь у конкурсі з 2006 року, а у 2012-му здобула свою першу перемогу - тоді країну представляла Анастасія Петрик із піснею "Небо".

Цьогорічний фінал знову об'єднає шістьох юних виконавців із різними музичними стилями та піснями. Уже 26 вересня стане відомо, хто саме представить Україну на Дитячому Євробаченні-2026.