DC меняет руководство: Джеймс Ганн и Питер Сафран уходят с должностей директоров

Джеймс Ганн и Питер Сафран уходят с должностей генеральных директоров и руководителей студии DC. Они возглавляли студию 4 года, а теперь их заменит Джереми Летчем – продюсер нескольких суперхитов Marvel.

Изменения в руководстве DC

Джеймс Ганн и Питер Сафран руководили киностудией DC 4 года – за это время они выпустили нового "Супермена", заработавшего $618 млн в мировом прокате, "Супердевушку", заработавшую около $126 млн в прокате, и ряд других проектов.

Теперь они покидают руководящие должности, а их место займет Джереми Летчем – ветеран студии Marvel, выступавший продюсером таких хитов, как "Железный человек", "Мстители", "Стражи галактики" (над этим проектом он впервые работал с Ганном).

Недавно завершилось соглашение между Warner Bros., которой принадлежит DC, и Paramount. Последняя поглотила медиагиганта и получила в свой актив ряд успешных каналов, стриминговых сервисов и кинофраншиз.

Крейг Гиллеспи, Питер Сафран, Милли Алкок и Джеймс Ганн на премьере "Супердевушки" (фото: Getty Images)

Будущее продюсеров

Джеймс Ганн и Питер Сафран продолжают сотрудничество с DC, только вернутся к более творческой, сценарной и режиссерской работе. Кроме того, в будущем еще запланирован выход новых проектов студии, за которые отвечал дуэт – в частности, лента "Супермен: Человек завтрашнего дня", срежиссированная Ганном, премьера которой состоится летом.

Сам Джеймс Ганн опубликовал в своем Instagram пост об изменениях в профессиональной жизни, где рассказал, что получал много удовольствия от работы, однако вместе с тем признал, что управление большой студией оказалось сложнее, чем он думал. В частности, корпоративная составляющая работы занимала много времени.

"Я всегда много работал, но когда я снимал кино, мог хотя бы ненадолго выдохнуть, но за последние четыре года я забрал даже это время у себя и своих родных", - рассказал Ганн.