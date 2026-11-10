DC змінює керівництво: Джеймс Ганн та Пітер Сафран йдуть з посад директорів

Джеймс Ганн та Пітер Сафран йдуть з посад генеральних директорів та керівників студії DC. Вони очолювали студію 4 роки, а тепер їх замінить Джеремі Летчем – продюсер кількох суперхітів Marvel.

Зміни в керівництві DC

Джеймс Ганн та Пітер Сафран керували кіностудією DC 4 роки – за цей час вони випустили нового “Супермена”, який заробив $618 млн у світовому прокаті, “Супердівчину”, яка заробила близько $126 млн у прокаті, та ряд інших проектів.

Тепер вони покидають керівні посади, а їхнє місце займе Джеремі Летчем – ветеран студії Marvel, який виступав продюсером таких хітів, як “Залізна людина”, “Месники”, “Вартові галактики” (над цим проектом він вперше працював з Ганном).

Нещодавно саме завершилась угода між Warner Bros., якій належить DC, та Paramount. Остання поглинула медіагіганта, та отримала в свій актив ряд успішних каналів, стримінгових сервісів та кінофраншиз.

Крейг Гіллеспі, Пітер Сафран, Міллі Алкок та Джеймс Ганн на премʼєрі "Супердівчини" (фото: Getty Images)

Майбутнє продюсерів

Джеймс Ганн та Пітер Сафран продовжують співпрацю з DC, лише повернуться до більш творчої, сценарної та режисерської роботи. Крім того, в майбутньому ще запланований вихід нових проектів студії, за які був відповідальний дует – зокрема, стрічка “Супермен: Людина завтрашнього дня”, зрежисована Ганном, премʼєроа якої відбудеться влітку.

Сам Джеймс Ганн опублікував в своєму Instagram пост про зміни в професійному житті, де розповів, що отримував багато задоволення від роботи, проте, разом з тим, визнав, що управління великою студією виявилося складнішим, ніж він думав. Зокрема, корпоративна складова роботи займала багато часу.

“Я завжди багато працював, але коли я знімав кіно, міг хоча б ненадовго видихнути, проте за останні чотири роки я забрав навіть цей час у себе та своїх рідних”, – розповів Ганн.