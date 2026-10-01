Charity Viennese Ball возвращается во Львов: кто выйдет на паркет и станет ведущим

Во Львове 27 ноября в Emily Resort состоится одно из самых известных бальных событий Украины - Charity Viennese Ball. Ведущим мероприятия станет Юрий Горбунов, а специальную хореографическую программу представят солисты балета Львовской национальной оперы Арсен Марусенко и Анастасия Бондарь.

Детальнее о событии узнайте в материале Wave RBC.UA.

Каким будет Charity Viennese Ball

Особой частью программы станет выступление Арсена Марусенко и Анастасии Бондарь - ведущих солистов балета Львовской национальной оперы.

Арсен Марусенко работает во Львовской опере с 2018 года. Он исполняет ведущие партии классического и современного репертуара, является лауреатом и дипломантом международных балетных конкурсов и гастролировал в странах Европы и Азии.

Анастасия Бондарь присоединилась к труппе Львовской национальной оперы в 2017 году, а с 2022-го является ее ведущей солисткой. В репертуаре артистки - главные партии в балетах "Лилея", "Жизель", "Дон Кихот", "Баядерка", "Эсмеральда" и "Корсар".

Бондарь также гастролировала по странам Европы и Азии. Она отмечена Серебряной медалью Национальной академии искусств Украины.

Бондарь и Марусенко выступят на Charity Viennese Ball (фото: представители балла)

На балу споет прима Львовской оперы

Музыкальную программу дополнит выступление Марианны Цветинской - Заслуженной артистки Украины и прима Львовской национальной оперы.

В ее репертуаре - ведущие партии в известных операх, в том числе Виолетта в "Травиате" Джузеппе Верди, Мими в "Богеме" Джакомо Пуччини, Бланш де ла Форс в "Диалогах кармелиток" Франсиса Пуленко, Микаэла в "Кармен" Жор. Лятошинского.

Артистка гастролирует по Украине и странам Европы с оперными спектаклями и концертными программами.

Charity Viennese Ball состоится 27 ноября во Львове (фото: представители балла)

Дебютанты выйдут на паркет

Традиционной частью Charity Viennese Ball станет торжественный выход дебютантов на паркет. Их хореографическую подготовку возглавляет Макс Леонов. В этом году он уже четвертый раз работает над постановками для бала.

Charity Viennese Ball в Украине развивает традицию Венского бала, объединяя европейскую бальную культуру с искусством и благотворительностью.

Событие объединит представителей бизнес-элиты, культуры и общества. Приобрести билеты можно по ссылке.