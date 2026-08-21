"Родина-Мать" засияла новыми красками: в Киеве можно увидеть масштабную инсталляцию

В Киеве на монументе "Родина-Мать" стартовал новый художественный проект "Будущее помнит", посвященный 35-летию Независимости Украины. Теперь каждый вечер монумент будет превращаться в масштабное аудиовизуальное полотно, на котором будут оживать символы украинской истории и культуры.

Wave RBC.UA подробнее сообщает, когда можно увидеть установку и какие символы там будут отображаться.

Какие символы можно увидеть

Каждый цикл проекции занимает около пяти минут. В течение этого времени на поверхности монумента меняются разные символы и орнаменты, которые постепенно складываются в целостную историю об Украине, ее культурном разнообразии и связи поколений.

Авторы проекта объединили в инсталляции элементы разных культур, которые формировали историю украинских земель. Среди них - казацкая вышивка, крымскотатарские орнаменты, а также символы древних цивилизаций - греков, скифов и славян.

Таким образом, проекция демонстрирует Украину как пространство, в котором на протяжении веков переплетались разные культуры, традиции и цивилизации.

В основе проекта лежит идея о том, что будущее невозможно создавать без осознания собственного прошлого. Связь с культурными и историческими корнями становится одним из ключевых мотивов аудиовизуальной истории.

Когда можно увидеть инсталляцию

Аудиовизуальный проект "Будущее помнит" будет демонстрироваться каждый вечер с 21:00 до 23:00 до 1 сентября. Продолжается инсталляция 5 минут.

Меценатом проекта выступила компания Autostrada, а реализация проходит при поддержке Министерства культуры Украины, Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Этим летом "Родина-Мать" таким образом становится не только одним из самых узнаваемых символов Киева, но и своеобразным экраном, на котором через свет, звук и традиционные орнаменты рассказывают историю Украины.