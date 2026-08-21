"Батьківщина-Мати" засяяла новими барвами: у Києві можна побачити масштабну інсталяцію

У Києві на монументі "Батьківщина-Мати" стартував новий мистецький проєкт "Майбутнє пам’ятає", присвячений 35-річчю Незалежності України. Відтепер щовечора монумент перетворюватиметься на масштабне аудіовізуальне полотно, на якому оживатимуть символи української історії та культури.

Wave RBC.UA детальніше повідомляє, коли можна побачити інсталяцію та які символи там будуть відображати.

Які символи можна побачити

Кожен цикл проєкції займає близько п’яти хвилин. Протягом цього часу на поверхні монумента змінюються різні символи та орнаменти, які поступово складаються в цілісну історію про Україну, її культурне різноманіття та зв’язок поколінь.

Автори проєкту поєднали в інсталяції елементи різних культур, які формували історію українських земель. Серед них - козацька вишивка, кримськотатарські орнаменти, а також символи давніх цивілізацій - греків, скіфів і слов’ян.

Таким чином, проєкція демонструє Україну як простір, у якому протягом століть перепліталися різні культури, традиції та цивілізації.

В основі проєкту лежить ідея про те, що майбутнє неможливо створювати без усвідомлення власного минулого. Зв’язок із культурним та історичним корінням стає одним із ключових мотивів аудіовізуальної історії.

Коли можна побачити інсталяцію

Аудіовізуальний проєкт "Майбутнє пам’ятає" демонструватимуть щовечора з 21:00 до 23:00 до 1 вересня. Триває інсталяція 5 хвилин.

Меценатом проєкту виступила компанія Autostrada, а реалізація відбувається за підтримки Міністерства культури України, Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Цього літа "Батьківщина-Мати" таким чином стає не лише одним із найвпізнаваніших символів Києва, а й своєрідним екраном, на якому через світло, звук і традиційні орнаменти розповідають історію України.