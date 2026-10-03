Календар подорожей до кінця року: де шукати літо

Я не люблю ділити рік на "сезон відпусток" і весь інший час. У кожного місяця є свої напрямки, своя атмосфера і своя причина пакувати валізу. А якщо правильно обирати країну за сезоном, то літо можна наздогнати і восени, і взимку - спочатку в Середземномор’ї, а потім десь на островах Індійського океану чи Карибах.

Тому в агенції “Полечу, куди хочу!” ми маємо свій календар подорожей. Ділюся ідеями поїздок до кінця року - куди варто дивитися в жовтні, листопаді та грудні.

Жовтень: ще можна ловити літо в Європі

Жовтень я люблю за його універсальність. Для когось це остання можливість покупатися в Середземному морі, для когось - ідеальний час для екскурсій, а для когось - момент, коли нарешті хочеться втекти туди, де справжнє літо тільки починається.

Туреччина - чудовий варіант для тих, хто хоче ще трохи моря, сонця та готельного відпочинку. Вже немає виснажливої літньої спеки, тому приємно не тільки лежати біля басейну, а й гуляти, їздити на екскурсії та відкривати країну за межами курорту.

Кіпр у жовтні залишається сонячним і теплим. Тут можна поєднати пляжний відпочинок із поїздками островом, маленькими містечками, тавернами та довгими прогулянками біля моря.

Греція - для тих, хто хоче красивого моря, островів і трохи повільнішого ритму. У жовтні особливо приємно гуляти старими вуличками та досліджувати острови без літньої спеки.

Єгипет - один із найпростіших способів продовжити літо. Тепле Червоне море, сонце, хороший вибір готелів і можливість займатися снорклінгом чи дайвінгом роблять напрямок дуже універсальним.

Канарські острови підійдуть тим, хто хоче океану, але не прагне далекого перельоту. Тут можна поєднати пляж із природою: вулканічними пейзажами, національними парками та автомобільними маршрутами островом.

Канарські острови (фото: Getty Images)

Туніс у жовтні - це можливість поєднати пляж із близькосхідною атмосферою. А ще це хороший привід урізноманітнити звичний список курортних напрямків.

Маврикій - коли хочеться вже не просто продовжити літо, а потрапити в тропічну казку. Більше того, острів відкриває можливість поєднати повний релакс із активними мандрівками. В сезон можна обрати курорт для серфінгу або ж зі спокійною водою.

Сейшели - варіант для тих, хто хоче максимальної паузи. Бірюзова вода, гранітні скелі, тропічна зелень і пляжі, які виглядають майже нереально, — це подорож, у якій головне завдання туриста просто видихнути.

Листопад: час міняти осінь на тропіки

У листопаді географія відпочинку для українців змінюється. Європейський пляжний сезон фактично завершується, зате відкривається величезний вибір тропічних напрямків.

Єгипет залишається класикою, ще й дуже вигідною по вартості. Якщо хочеться сонця, моря і відпочинку без складної логістики, Червоне море - легкий і зрозумілий варіант для листопада.

Фукуок - для тих, хто хоче В’єтнаму, але передусім мріє про море. Тропічна природа, пляжі, морепродукти й неквапливий острівний ритм - хороший спосіб пережити листопад без осінньої хандри. Сезон тут починається в кінці жовтня - на початку листопада, тому перший рейс з Кишинева вилітає 28 жовтня.

Таїланд у цей період особливо привабливий для мандрівників, які хочуть не тільки пляжу. Тут можна поєднати острови, храми, вуличну їжу, великі міста та неймовірну природу. Тим паче, на початку сезону тут ще дуже приємні ціни.

Занзібар - це вже зовсім інший досвід. Білі пляжі, теплий океан, спеції, локальна культура і відчуття, що ти справді дуже далеко від звичного життя.

Занзібар (фото: Getty Images)

Домінікана - коли хочеться саме карибської картинки: пальми, білий пісок, тепле море, анімація в латинському стилі і той самий відпочинок, де головний план на день - нікуди не поспішати.

Маврикій - для тих, хто шукає не просто тепле море, а повне перезавантаження. Острів дозволяє чергувати пляж, природу, активності та гастрономічні відкриття.

Сейшели - про спокій і красу. Тут можна буквально вимкнути новини, робочі чати й календар зустрічей та просто жити за ритмом океану.

Сейшели (фото: Getty Images)

Канари - хороший компроміс між далекою екзотикою та європейським форматом відпочинку. Океан, сонце, вулкани, ресторани та комфортна інфраструктура - і при цьому не потрібно летіти на інший край світу.

Грудень: проміняти зиму на літо

Грудень - особливий місяць. Для когось це ялинка, подарунки й передноворічна метушня, а для когось - найкращий час, щоб сказати: "А чому б не зустріти Новий рік біля океану?"

Таїланд у грудні - це можливість замінити зимову куртку на купальник. Тепле море, острови, тропічна природа, яскрава кухня та величезна кількість вражень - відпочинок тут легко перетворюється на справжнє перезавантаження.

Фукуок - для тих, хто хоче спокійнішого формату. Пляж, тепле море, заходи сонця, морепродукти й поїздки островом - ідеальний рецепт для завершення року.

Фукуок, В'єтнам (фото: Getty Images)​

Занзібар дарує той контраст, заради якого люди й летять взимку в далекі краї. Коли вдома холодно, тут можна босоніж гуляти пляжем і дивитися на теплий Індійський океан.

Домінікана - один із варіантів для тих, хто хоче перетворити зимові свята на карибську відпустку. Пальми, море, пляжі та курортний ритм допомагають хоча б на кілька днів забути про зимову погоду.

Домінікана (фото: Getty Images)

Сенегал я б обрала для мандрівників, яким хочеться чогось нового. Це не просто пляжний напрямок, а можливість познайомитися із Західною Африкою, її культурою, кухнею, музикою та океанським узбережжям.

Сейшели у грудні - це подорож для тих, хто хоче завершити рік красиво. Тропічна природа, океан і неймовірні пляжі створюють відчуття, ніби ви потрапили в інший світ. Це місце надихає мріяти та планувати наступний рік.

Маврикій поєднує пляжний відпочинок із можливістю багато побачити. Гори, водоспади, океан, природа та різні куточки острова - тут точно не доведеться обирати між "лежати" та "подорожувати".

Канари залишаються хорошим варіантом для тих, хто хоче сонця та океану в європейському форматі. А ще це чудове місце, щоб зустріти грудень активно - з хайкінгом, автомобільними маршрутами та дослідженням вулканічних ландшафтів.

Єгипет - коли хочеться просто відпочити й не вигадувати складних сценаріїв. Сонце, море, готельна інфраструктура і можливість провести кілька днів біля води - саме те, що потрібно після насиченого року.

ОАЕ - хороший варіант для тих, хто хоче тепла, комфорту та активного відпочинку без складної візової процедури. Українцям віза для туристичної поїздки не потрібна, а зима тут фактично не відчувається: можна поєднати пляж, море, ресторани, шопінг та екскурсії.

Морський відпочинок (фото: Getty Images)

Шрі-Ланка - для тих, хто хоче не просто пляж, а цілу подорож. Океан, чайні плантації, тропічні ліси, храми, серфінг і локальна кухня дозволяють зробити відпочинок дуже різноманітним.

Малайзія - ще один варіант для тих, хто хоче поєднати тропічний відпочинок із великим азійським містом. Куала-Лумпур, острови, джунглі, сучасна архітектура та одна з найцікавіших кухонь регіону - тут можна легко скласти подорож із кількох різних вражень.

Мальдіви - класичний сценарій для тих, хто хоче максимальної втечі від зими. Білі пляжі, бірюзова вода, вілли над океаном і той самий формат відпочинку, коли головна подія дня - захід сонця.

Мадагаскар підійде для мандрівників, яким хочеться чогось справді незвичного. Тут можна поєднати океан, тропічну природу, національні парки з баобабами та унікальний тваринний світ острова.

Хайнань в Китаї - це тепле море, довгі пляжі, пальми, сучасні готелі та можливість урізноманітнити пляжну відпустку поїздками островом, знайомством із місцевою кухнею, китайською культурою та незабутньою природою.

Хайнань, Китай (фото: Getty Images)

Якщо ж ваш горизонт планування подорожей становить більше 2-3 місяців, то на початок року (з січня по березень) можна обирати ті самі напрямки, що в грудні.

Подорож - це не завжди про країну

За роки роботи в туризмі я зрозуміла одну просту річ: люди рідко їдуть кудись тільки заради конкретної країни.

Хтось хоче виспатися. Хтось - побути з родиною без робочих чатів. Хтось мріє побачити океан. Комусь потрібні нові смаки та враження, комусь естетика та краєвиди, а комусь - кілька днів тиші, щоб повернути собі енергію.

Саме тому я завжди починаю не з питання "Куди ви хочете?", а з питання "Яким ви хочете побачити свій відпочинок?"

А вже потім підбираємо країну.

До кінця року можливостей ще дуже багато. Жовтень залишає нам море в Середземномор’ї, листопад відкриває двері в тропіки, а грудень дозволяє буквально поміняти зиму на літо.

Тож якщо ви давно відкладали відпустку "до кращих часів", можливо, кращий час - це просто наступний вільний тиждень у вашому календарі.