В аэропорту Рима можно увидеть шедевр итальянского Ренессанса: картине почти 470 лет

В римском аэропорту Фьюмичино выставили картину Тинторетто XVI века. Теперь пассажиры, проходящие через терминал 1, могут увидеть монументальное полотно "Вознесение Девы Марии" (The Assumption of the Virgin).

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Aeroporti di Roma , картина создана почти 470 лет назад.

Кто написал картину

Картина превратила обычную зону отправления в своеобразное художественное пространство, где путешественники могут познакомиться с итальянским культурным наследием прямо перед посадкой на самолет.

Экспозицию открыли 10 ноября 2026 года в рамках сотрудничества управляющей аэропортом Aeroporti di Roma с Министерством внутренних дел Италии и его учреждением Fondo Edifici di Culto, которое занимается сохранением религиозного и культурного наследия страны.

"Вознесение Девы Марии" (The Assumption of the Virgin) (фото: wikipedia.org)

Картину написал венецианский художник Якопо Робусти (Тинторетто) в 1554-1555 годах. Сначала оно украшало главный алтарь церкви Крокифери в Венеции, а впоследствии было перенесено в церковь Санта-Мария-Ассунта, известную также как церковь иезуитов.

"Вознесение Девы Марии (The Assumption of the Virgin) (фото: Aeroporti di Roma)

На картине изображено Вознесение Девы Марии: Богородица восходит к небесам в сопровождении ангелов, а апостолы, собранные у пустой гробницы, наблюдают за событием.

Работа отличается насыщенной палитрой и динамической композицией.

Главная цель инициативы

Как отмечают организаторы, цель инициативы - сделать итальянское художественное наследие более доступным для международной аудитории и знакомить с ним людей вне традиционных музейных пространств.

За 2025 год аэропорт Фьюмичино обслужил более 51 миллиона пассажиров, поэтому выставка позволяет познакомиться с одним из шедевров итальянского Ренессанса тысячам путешественников.