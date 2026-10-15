Що сказати жінці, яка втратила дитину: поради психолога

Фахівець пояснила, як близькі можуть допомогти та яких слів краще уникати
Перинатальна втрата - це не лише втрата вагітності чи дитини, а й прощання з майбутнім, яке жінка вже встигла уявити, мріями та очікуваннями, пов’язаними з материнством. У цей період вона може переживати глибокий сум, провину, злість, безсилля та самотність. Водночас слова близьких, навіть сказані з найкращих намірів, іноді лише посилюють біль.
Клінічний психолог Тетяна Лещенко-Шнайдюк для Wave RBC.UA пояснила, як правильно підтримати жінку після перинатальної втрати, чому не варто знецінювати її переживання та які фрази допоможуть дати відчуття опори.
Перинатальна втрата виходить далеко за межі фізичного досвіду втрати вагітності чи дитини. Вона може означати втрату очікуваного майбутнього, спільних планів, мрій і тієї частини материнства, яку жінка вже почала проживати.
Експерт розповіла, що однією зі складностей такого досвіду є те, що горе після перинатальної втрати не завжди отримує належне визнання з боку суспільства.
Оточення може не сприймати втрату вагітності як втрату дитини, особливо якщо вона сталася на ранньому терміні. Проте емоційний зв’язок із майбутньою дитиною може сформуватися задовго до пологів.
Жінка оплакує не лише дитину, яку втратила, а й життя, яке встигла уявити поруч із нею, та власну роль у цьому майбутньому. Тому переживання можуть бути складними й різними.
Додатковим випробуванням стає реакція близьких. Навіть прагнучи допомогти, вони можуть несвідомо знецінювати втрату, намагатися знайти в ній пояснення або переконувати жінку якомога швидше повернутися до звичного життя.
Тетяна радить насамперед важливо не намагатися змінити емоційний стан жінки або прискорити процес горювання. Не варто порівнювати її досвід з історіями інших людей, шукати позитив у ситуації чи переконувати, що з часом вона обов’язково почуватиметься краще.
За словами психологині, основа підтримки - бути поруч, слухати та визнавати значущість пережитого.
Іноді для цього достатньо простих слів: "Мені дуже шкода, що тобі довелося це пережити. Я поруч". Не потрібно добирати ідеальні формулювання або намагатися знайти відповідь на запитання, на яке її може не бути.
Важливо також запропонувати конкретну допомогу. Наприклад, приготувати їжу, сходити до магазину, допомогти з побутовими справами або взяти на себе частину щоденних обов’язків.
Водночас підтримка не має перетворюватися на вимогу говорити про свої почуття. Якщо жінка не хоче розмовляти, їй можна запропонувати просто побути поруч.
"Найважливіше - дати жінці право горювати. Незалежно від терміну вагітності, обставин втрати чи того, як її переживають інші", - наголошує Лещенко-Шнайдюк.
Важливо розмуміти, що підтримка - це готовність залишатися поруч, поки людина проживає свій біль.
Під час перинатальної втрати, за словами Тетяни, слова мають особливу вагу. Фрази, які мали б заспокоїти, можуть викликати в жінки відчуття, що її досвід неважливий, а переживання недоречні або надмірні.
Зокрема, не варто говорити:
Такі висловлювання можуть знецінювати втрату, нав’язувати жінці певний спосіб переживання горя або створювати враження, що її біль можна компенсувати майбутньою вагітністю чи наявністю інших дітей.
Натомість фахівець каже, що краще обирати слова, які визнають біль, не встановлюють термінів для горювання та залишають жінці право самостійно визначати, чого вона потребує.
Можна сказати:
Не менш важливо зважати на індивідуальні потреби жінки. Комусь потрібні розмови й присутність близьких, а комусь - тиша, усамітнення та час без запитань. Тому замість припущень краще запитати, яка саме допомога була б доречною зараз і поважати відповідь.