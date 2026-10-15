Что сказать женщине, которая потеряла ребенка: советы психолога

Перинатальная потеря - это не только потеря беременности или ребенка, но и прощание с будущим, которое женщина уже успела вообразить, мечтами и ожиданиями, связанными с материнством. В этот период она может переживать глубокую грусть, вину, злобу, бессилие и одиночество. В то же время слова близких, даже сказанные по наилучшим намерениям, иногда лишь усиливают боль.

Клинический психолог Татьяна Лещенко-Шнайдюк для Wave RBC.UA объяснила, как правильно поддержать женщину после перинатальной потери, почему не стоит обесценивать ее переживания и какие фразы помогут дать чувство опоры.

Что переживает женщина

Перинатальная потеря выходит за рамки физического опыта потери беременности или ребенка. Она может означать утрату ожидаемого будущего, совместных планов, мечтаний и той части материнства, которую женщина уже начала проживать.

Эксперт рассказала, что одной из сложностей такого опыта является то, что горе после перинатальной потери не всегда получает должное признание со стороны общества.

Окружение может не воспринимать потерю беременности как потерю ребенка, особенно если он произошел на раннем сроке. Однако эмоциональная связь с будущим ребенком может сформироваться задолго до родов.

Женщина оплакивает не только потерявшего ребенка, но и жизнь, которая успела представить рядом с нем, и собственную роль в этом будущем. Поэтому переживания могут быть сложными и разными.

Дополнительным испытанием становится реакция близких. Даже стремясь помочь, они могут безотчетно обесценивать потерю, пытаться найти в ней объяснение или убеждать женщину как можно скорее вернуться к привычной жизни.

Татьяна Лещенко-Шнайдюк (фото предоставлено Татьяной)

Как правильно поддержать женщину

Татьяна советует прежде всего важно не пытаться изменить эмоциональное состояние женщины или ускорить процесс горения. Не стоит сравнивать ее опыт с историями других людей, искать позитив в ситуации или убеждать, что со временем она будет чувствовать себя лучше.

По словам психолога, основа поддержки - быть рядом, слушать и признавать значимость пережитого.

Иногда достаточно простых слов: "Мне очень жаль, что тебе пришлось это пережить. Я рядом". Не нужно подбирать идеальные формулировки или пытаться найти ответ на вопрос, на который его может не быть.

Важно также предложить конкретную помощь. К примеру, приготовить еду, сходить в магазин, помочь с бытовыми делами или взять на себя часть ежедневных обязанностей.

Как правильно поддерживать женщину (фото: magnific)

В то же время поддержка не должна превращаться в требование говорить о своих чувствах. Если женщина не хочет разговаривать, ей можно предложить побыть рядом.

"Самое важное - дать женщине право горевать. Независимо от срока беременности, обстоятельств потери или того, как ее переживают другие", - отмечает Лещенко-Шнайдюк.

Важно понять, что поддержка - это готовность оставаться рядом, пока человек проживает свою боль.

Каких фраз следует избегать

При перинатальной потере, по словам Татьяны, слова имеют особый вес. Фразы, которые должны успокоить, могут вызвать у женщины ощущение, что ее опыт неважен, а переживания неуместны или чрезмерны.

В частности, не стоит говорить:

"Ты еще молода, еще родишь ребенка"

"Хорошо, что это произошло сейчас, а не позже"

"Значит, так должно было быть"

"На все Божья воля"

"Не плачь, тебе нельзя нервничать"

"Надо жить дальше"

"Не зацикливайся на этом"

"Возможно, с ребенком что-то было не так и Вселенная забрала его"

"Время лечит"

"Держись, ты сильная, справишься"

"У тебя уже есть ребенок"

"Не думай о плохом, настраивайся на следующую беременность"

Такие высказывания могут обесценивать потерю, навязывать женщине определенный способ переживания горя или создавать впечатление, что ее боль может быть компенсирована будущей беременностью или наличием других детей.

Что можно сказать женщине

В то же время специалист говорит, что лучше выбирать слова, которые признают боль, не устанавливают сроки для горения и оставляют женщине право самостоятельно определять, в чем она нуждается.

Можно сказать:

"Мне очень жаль, что ты сейчас проживаешь эту потерю"

"Я не могу полностью представить твою боль, но могу быть рядом столько, сколько тебе нужно"

"Ты имеешь право чувствовать все, что сейчас чувствуешь"

"Ты не должен быть сильным"

"Ты не обязана сейчас ни с кем разговаривать или кому-то объяснять, если не хочешь этого"

"Я могу просто побыть рядом, даже если мы будем молчать"

"Если захочешь рассказать о своих чувствах, я готова слушать"

"Тебе не нужно спешить возвращаться к привычной жизни"

"Ты можешь грустить столько, сколько тебе нужно"

"Могу я помочь тебе с бытовыми делами на этой неделе?"

Как поддержать женщину во время перинатальной потери (фото: magnific)

Не менее важно учитывать индивидуальные потребности женщины. Кому-то нужны разговоры и присутствие близких, а кому - тишина, уединение и время без вопросов. Поэтому вместо предположений лучше спросить, какая именно помощь была бы уместна сейчас и уважать ответ.