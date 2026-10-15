Что сказать женщине, которая потеряла ребенка: советы психолога

Специалист объяснила, как близкие могут помочь и какие слова лучше избегать
Перинатальная потеря - это не только потеря беременности или ребенка, но и прощание с будущим, которое женщина уже успела вообразить, мечтами и ожиданиями, связанными с материнством. В этот период она может переживать глубокую грусть, вину, злобу, бессилие и одиночество. В то же время слова близких, даже сказанные по наилучшим намерениям, иногда лишь усиливают боль.
Клинический психолог Татьяна Лещенко-Шнайдюк для Wave RBC.UA объяснила, как правильно поддержать женщину после перинатальной потери, почему не стоит обесценивать ее переживания и какие фразы помогут дать чувство опоры.
Перинатальная потеря выходит за рамки физического опыта потери беременности или ребенка. Она может означать утрату ожидаемого будущего, совместных планов, мечтаний и той части материнства, которую женщина уже начала проживать.
Эксперт рассказала, что одной из сложностей такого опыта является то, что горе после перинатальной потери не всегда получает должное признание со стороны общества.
Окружение может не воспринимать потерю беременности как потерю ребенка, особенно если он произошел на раннем сроке. Однако эмоциональная связь с будущим ребенком может сформироваться задолго до родов.
Женщина оплакивает не только потерявшего ребенка, но и жизнь, которая успела представить рядом с нем, и собственную роль в этом будущем. Поэтому переживания могут быть сложными и разными.
Дополнительным испытанием становится реакция близких. Даже стремясь помочь, они могут безотчетно обесценивать потерю, пытаться найти в ней объяснение или убеждать женщину как можно скорее вернуться к привычной жизни.
Татьяна советует прежде всего важно не пытаться изменить эмоциональное состояние женщины или ускорить процесс горения. Не стоит сравнивать ее опыт с историями других людей, искать позитив в ситуации или убеждать, что со временем она будет чувствовать себя лучше.
По словам психолога, основа поддержки - быть рядом, слушать и признавать значимость пережитого.
Иногда достаточно простых слов: "Мне очень жаль, что тебе пришлось это пережить. Я рядом". Не нужно подбирать идеальные формулировки или пытаться найти ответ на вопрос, на который его может не быть.
Важно также предложить конкретную помощь. К примеру, приготовить еду, сходить в магазин, помочь с бытовыми делами или взять на себя часть ежедневных обязанностей.
В то же время поддержка не должна превращаться в требование говорить о своих чувствах. Если женщина не хочет разговаривать, ей можно предложить побыть рядом.
"Самое важное - дать женщине право горевать. Независимо от срока беременности, обстоятельств потери или того, как ее переживают другие", - отмечает Лещенко-Шнайдюк.
Важно понять, что поддержка - это готовность оставаться рядом, пока человек проживает свою боль.
При перинатальной потере, по словам Татьяны, слова имеют особый вес. Фразы, которые должны успокоить, могут вызвать у женщины ощущение, что ее опыт неважен, а переживания неуместны или чрезмерны.
В частности, не стоит говорить:
Такие высказывания могут обесценивать потерю, навязывать женщине определенный способ переживания горя или создавать впечатление, что ее боль может быть компенсирована будущей беременностью или наличием других детей.
В то же время специалист говорит, что лучше выбирать слова, которые признают боль, не устанавливают сроки для горения и оставляют женщине право самостоятельно определять, в чем она нуждается.
Можно сказать:
Не менее важно учитывать индивидуальные потребности женщины. Кому-то нужны разговоры и присутствие близких, а кому - тишина, уединение и время без вопросов. Поэтому вместо предположений лучше спросить, какая именно помощь была бы уместна сейчас и уважать ответ.