Перукар назвала найбільш переоцінений засіб для волосся: він точно у вас є

Олія для волосся давно має репутацію незамінного засобу, здатного зробити пасма гладкими, блискучими та здоровими. Однак, така косметика не є універсальною і потреби в олії може й не бути.

Про це ексклюзивно для Wave RBC.UA розповіла перукар-стиліст міжнародного рівня Руслана Бєла.

Що варто знати про олію для волосся

Головним переоціненим засобом є олія для волосся. Проблема в тому, що більшість людей сприймає її як повноцінний догляд, але це міф.

"Щоб зрозуміти чому, потрібно знати один простий принцип. Усе має свій заряд. Мокре волосся має негативний заряд. Шампунь також працює з негативним зарядом - його завдання очистити волосся", - сказала експерт.

Після очищення волосся цей заряд потрібно збалансувати. Тому маска, кондиціонер або бальзам мають позитивний заряд. Вони кондиціонують волосся, згладжують кутикулу, зменшують статичну електрику, роблять волосся гладким, еластичним і захищеним.

Тоді як олія для волосся нейтральна - не має ні позитивного, ні негативного заряду. Вона не кондиціонує, не відновлює і не наповнює волосся. Її роль - лише допомогти зберегти той стан волосся, який уже є.

"Саме тому я не вважаю її базовим засобом домашнього догляду", - додала Руслана Бєла.

Яка різниця між кондиціонером, бальзамом та маскою

Дуже багато людей думають, що маска, кондиціонер і бальзам - це три різні продукти з різною дією. Як виявилось, це одна група засобів.

Більше цікавого: Які три розпіарені засоби для волосся насправді не працюють

Загалом, вони виконують одну й ту саму функцію - кондиціонують волосся. Різниця між ними переважно в щільності текстури та кількості кондиціонуючих компонентів.

Саме через цей міф люди часто купують і маску, і кондиціонер, і бальзам. Однак, в більшості випадків достатньо одного правильно підібраного засобу.

Тому базовий домашній догляд дуже простий і має складатися з:

якісного шампуню

одного правильно підібраного кондиціонуючого засобу - маски, кондиціонеру або бальзаму

обов'язково має бути термозахист перед сушінням феном чи використанням гарячих інструментів

Всі інші засоби - це лише додаткові продукти, а не необхідність.