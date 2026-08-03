Який напій обрати вранці для бадьорості: кава, матча чи какао

Кава давно стала ранковим ритуалом для мільйонів людей, але останніми роками дедалі більшої популярності набувають матча та какао. Ці напої часто називають альтернативою каві, яка допомагає підтримувати бадьорість і концентрацію.

Wave RBC.UA разом із нутриціологом та дієтологом Галиною Сеник розібрались, чим вони відрізняються та як обрати напій відповідно до своїх потреб.

Кава дає швидкий заряд бадьорості

За словами експерта, кава не виробляє енергію в організмі. Справжнім джерелом енергії є молекули АТФ, які утворюються в мітохондріях клітин. Кофеїн лише створює відчуття бадьорості завдяки своїй дії на нервову систему.

"Кофеїн блокує аденозинові рецептори. Саме аденозин накопичується протягом дня і сигналізує мозку про втому. Коли ці рецептори тимчасово блокуються, людина менше відчуває сонливість і здається, що з'явилося більше енергії", - пояснює нутриціолог.

Крім того, кофеїн стимулює нервову систему, сприяючи вивільненню адреналіну, норадреналіну та кортизолу. Завдяки цьому підвищується концентрація уваги, покращується працездатність і фізична витривалість.

Втім, ефект є тимчасовим. Коли кофеїн виводиться з організму, накопичений аденозин знову починає діяти, тому людина може відчути різку втому. У людей, чутливих до кофеїну, вона може викликати нервозність, прискорене серцебиття або впливати на якість сну, особливо якщо пити її у другій половині дня.

Водночас кава має й корисні властивості. Вона містить поліфеноли - природні антиоксиданти, які допомагають захищати клітини організму від окисного стресу.

Для більшості здорових дорослих безпечною вважається кількість до трьох-чотирьох чашок кави на день, якщо немає індивідуальних протипоказань.

Матча має більш плавний ефект

Матча також містить кофеїн, а в деяких випадках його кількість може бути навіть вищою, ніж у чашці кави. Водночас цей напій має й інші компоненти, які змінюють характер його дії.

Однією з головних переваг матчі є високий вміст антиоксидантів. При регулярному вживанні вони допомагають захищати клітини організму від окисного стресу та підтримують загальний стан здоров'я.

Крім того, матча містить амінокислоту L-теанін, яка позитивно впливає на нервову систему. Саме вона допомагає зробити дію кофеїну більш м'якою.

"L-теанін сприяє виробленню гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), яка допомагає зменшити відчуття тривожності. Завдяки цьому після матчі люди рідше стикаються з такими побічними ефектами кофеїну, як тремтіння, прискорене серцебиття чи різке звуження судин", - пояснює дієтолог.

Водночас експерт нагадує, що, як і у випадку з кавою, кофеїн у складі матчі лише тимчасово маскує втому. Після того як його дія минає, може з'явитися природне відчуття виснаження, адже кофеїн не створює енергію, а лише впливає на механізми її сприйняття.

Какао м'яко бадьорить

Какао має більш м'яку стимулювальну дію, ніж кава чи матча. Воно містить невелику кількість кофеїну, а також флавоноїди, магній і природні сполуки, які підтримують роботу нервової та серцево-судинної систем.

За словами Галини Сеник, какао частково блокує аденозинові рецептори, але значно слабше, ніж кава. Крім того, воно стимулює вироблення оксиду азоту, що сприяє розширенню судин, покращенню кровообігу та концентрації уваги.

Також какао сприяє виробленню ендорфінів, завдяки чому покращує настрій і забезпечує м'який тонізувальний ефект.

Що краще обрати?

Вибір між кавою, матчею та какао залежить від індивідуальних особливостей організму. Водночас важливо пам'ятати: жоден із цих напоїв не виробляє енергію, а лише впливає на біохімічні процеси, які створюють відчуття бадьорості.

Основою гарного самопочуття залишаються повноцінний сон, збалансоване харчування та достатній відпочинок.

Тому з точки зору безпеки, варто аналізувати свій стан серцево-судинної системи, метаболізм та як ви відчуваєте після дію напою.

"Кожен напій може мати місце в раціоні, але варто не передозовувати кількість кофеїну", - зазначила вона.