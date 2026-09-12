Худорлявість більше не мета: тренерка розповіла, як змінилися очікування жінок

Ще кілька років тому похід у спортзал для багатьох жінок асоціювався насамперед зі схудненням, пласким животом і підготовкою до пляжного сезону. Сьогодні фокус поступово зміщується: тренування дедалі частіше обирають не заради цифри на вагах, а для гарного самопочуття, здорової постави, рухливості та впевненості у власному тілі.

Про те, як за останні 18 років змінилися жіночі запити, чому фізичні навантаження перестали бути способом "відпрацювати" їжу та що сьогодні можна назвати ідеальною формою, розповіла для Wave RBC.UA тренерка з пілатесу та післяпологового відновлення Сюзанна Ревть-Іванів.

Краса більше не вимагає жертв

За словами експертки, бажання мати підтягнуте тіло та привабливі форми нікуди не зникло. Однак змінилося саме ставлення до зовнішності. Якщо раніше жінки часто були готові терпіти дискомфорт, обмежувати харчування та виснажувати себе тренуваннями заради певного стандарту краси, то сьогодні дедалі важливішою стає якість життя.

"Жінка більше не хоче миритися зі щоденним болем у спині, набряками, скутістю та фізичним стресом у тілі. Сьогодні краса сприймається через внутрішнє відчуття. Головною потребою стала краса через функціональність", - пояснила Сюзанна.

Сучасні клієнтки, за її спостереженнями, спочатку прагнуть покращити свій "фундамент": вирівняти поставу, позбутися дискомфорту, повернути рухливість, а вже потім працювати над формою.

"Саме пілатес став для багатьох жінок інструментом повернення комфорту у власному тілі", - додала тренерка.

Сюзанна Ревть-Іванів (фото надане тренеркою)

Як змінився ідеал жіночої фігури

За 18 років уявлення про ідеальне жіноче тіло встигло змінитися кілька разів. На початку цього періоду переважав культ худорлявості: жінки прагнули мінімальної цифри на вагах, плаского живота та струнких ніг.

Тіло при цьому часто сприймали як набір окремих зон, які потрібно було "виправити": схуднути в одному місці, підкачати інше або позбутися певних об’ємів.

Згодом популярності набув інший образ - максимально спортивне та рельєфне тіло. У моду увійшли виражений прес, сильні руки та інтенсивні тренування.

Сьогодні, на думку експертки, цей підхід поступово змінюється.

"Жінки змагалися самі із собою, намагаючись стати ідеальними. Зараз на зміну ідеальній фігурі прийшло поняття живого тіла. Жінки хочуть не просто бути худими, а мати гарну поставу, розправлені плечі, рухливість та відсутність набряків", - зазначила Ревть-Іванів.

Сучасний ідеал для неї - це тіло, яке дозволяє комфортно проживати звичайний день: рухатися без постійного дискомфорту, мати достатньо сил для повсякденних справ і залишатися активною.

"Немає сенсу в пласкому животі, якщо у вас постійно болить спина або немає сил піднятися на третій поверх. Сьогоднішній ідеал - це здоров’я, яке видно зовні. Коли по жінці помітно, що їй легко та комфортно у власному тілі. І це найкраща мода, яка тільки могла з нами статися", - наголосила вона.

Сюзанна Ревть-Іванів (фото надане тренеркою)

Тренування перестали бути покаранням за їжу

Змінилося не лише уявлення про тіло, а й саме ставлення до спорту. Раніше тренування нерідко сприймалися як спосіб "відпрацювати" десерт, вечерю або зайві калорії.

Сьогодні фізична активність дедалі частіше стає частиною турботи про себе, а не покаранням за їжу.

Тепер серед основних запитів - енергія, ресурс, гарне самопочуття та бажання позбутися постійного фізичного дискомфорту. Стрункість залишається важливою для багатьох, але дедалі частіше стає не єдиною метою.

"Стрункість стала приємним бонусом до гарного самопочуття, а не самоціллю. Ми нарешті перестали воювати із собою та почали використовувати рух, щоб почуватися щасливішими й сильнішими. Сьогодні жінки обирають не виснаження, а якість життя", - додала Ревть-Іванів.

З якими запитами жінки приходять на пілатес

Змінилися й конкретні причини, через які жінки записуються на тренування. Якщо раніше популярними були запити на кшталт "схуднути до літа", "прибрати живіт" або швидко підготувати тіло до важливої події, то сьогодні клієнтки частіше говорять про поставу, біль, скутість та загальну рухливість.

Також більше уваги приділяють роботі з тазовим дном і правильному диханню - темам, про які раніше говорили значно рідше.

За її словами, жінки поступово переходять від бажання "виправити себе" до прагнення краще розуміти власне тіло та взаємодіяти з ним без постійної боротьби.

Чи може пілатес впливати на впевненість у собі

Пілатес працює не лише з м’язами. Під час занять увага приділяється поставі, координації, диханню та контролю рухів.

"Коли ви розправляєте плечі та знаходите свою фізичну опору, у мозку вмикається сигнал упевненості та спокою. Ви починаєте рухатися легше і плавніше, а це одразу зчитують люди навколо", - зазначила вона.

Тренерка наголошує, що цінність пілатесу не обмежується візуальним результатом. Під час тренувань людина вчиться краще відчувати власне тіло, контролювати рухи та розуміти його можливості.