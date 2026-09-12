Худощавость больше не цель: тренер рассказала, как изменились женские запросы

Еще несколько лет назад поход в спортзал для многих женщин ассоциировался, прежде всего, с похудением, плоским животом и подготовкой к пляжному сезону. Сегодня фокус постепенно смещается: тренировки все чаще выбирают не ради цифры на весах, а для хорошего самочувствия, здоровой осанки, подвижности и уверенности в собственном теле.

О том, как за последние 18 лет изменились женские запросы, почему физические нагрузки перестали быть способом "отработать" еду и что сегодня можно назвать идеальной формой, рассказала для Wave RBC.UA тренер по пилатесу и послеродовому восстановлению Сюзанна Ревть-Иванов.

Красота больше не требует жертв

По словам эксперта, желание иметь подтянутое тело и привлекательные формы никуда не исчезло. Однако изменилось само отношение к внешности. Если раньше женщины часто были готовы терпеть дискомфорт, ограничивать питание и истощать себя тренировками ради определенного стандарта красоты, то сегодня становится все важнее качество жизни.

"Женщина больше не хочет мириться с ежедневной болью в спине, отеками, скованностью и физическим стрессом в теле. Сегодня красота воспринимается из-за внутреннего ощущения. Главной потребностью стала красота из-за функциональности", - объяснила Сюзанна.

Современные клиентки, по ее наблюдениям, сначала стремятся улучшить свой "фундамент": выровнять осанку, избавиться от дискомфорта, вернуть подвижность, а уже потом работать над формой.

"Именно пилатес стал для многих женщин инструментом возвращения комфорта в собственном теле", - добавила тренер.

Сюзанна Ревть-Иванов (фото предоставлено тренершей)

Как изменился идеал женской фигуры

За 18 лет представление об идеальном женском теле успело измениться несколько раз. В начале этого периода преобладал культ худощавости: женщины стремились к минимальной цифре на весах, плоского живота и стройных ног.

Тело при этом часто воспринималось как набор отдельных зон, которые нужно было "исправить": похудеть в одном месте, подкачать другое или избавиться от определенных объемов.

Впоследствии популярность приобрел другой образ - максимально спортивное и рельефное тело. В моду вошли выраженный пресс, сильные руки и интенсивные тренировки.

Сегодня, по мнению эксперта, этот подход постепенно меняется.

"Женщины соревновались сами с собой, пытаясь стать идеальными. Сейчас на смену идеальной фигуре пришло понятие живого тела. Женщины хотят не просто быть худыми, а иметь хорошую осанку, расправленные плечи, подвижность и отсутствие отеков", - отметила Ревть-Иванов.

Современный идеал для нее - это тело, которое позволяет комфортно проживать обычный день: двигаться без постоянного дискомфорта, иметь достаточно сил для повседневных дел и оставаться активным.

"Нет смысла в плоском животе, если у вас постоянно болит спина или нет сил подняться на третий этаж. Сегодняшний идеал - это здоровье, которое видно снаружи. Когда по женщине заметно, что ей легко и комфортно в собственном теле. И это самая лучшая мода, которая только могла с нами произойти", - подчеркнула она.

Сюзанна Ревть-Иванов (фото предоставлено тренершей)

Тренировки перестали быть наказанием за еду

Изменилось не только представление о теле, но и само отношение к спорту. Раньше тренировки нередко воспринимались как способ "отработать" десерт, ужин или лишние калории.

Сегодня физическая активность все чаще становится частью заботы о себе, а не наказанием за еду.

Теперь среди основных запросов - энергия, ресурс, хорошее самочувствие и желание избавиться от постоянного физического дискомфорта. Стройность остается важной для многих, но все чаще становится не единственной целью.

"Стройность стала приятным бонусом к хорошему самочувствию, а не самоцелью. Мы наконец перестали воевать с собой и начали использовать движение, чтобы чувствовать себя счастливее и сильнее. Сегодня женщины выбирают не истощение, а качество жизни", - добавила Ревть-Иванов.

С какими запросами женщины приходят на пилатес

Изменились и конкретные причины, по которым женщины записываются на тренировку. Если раньше популярны были запросы типа "похудеть к лету", "убрать живот" или быстро подготовить тело к важному событию, то сегодня клиентки чаще говорят о осанке, боли, скованности и общей подвижности.

Также больше внимания уделяют работе с тазовым дном и правильному дыханию - темам, о которых раньше говорили значительно реже.

По ее словам, женщины постепенно переходят от желания исправить себя к стремлению лучше понимать собственное тело и взаимодействовать с ним без постоянной борьбы.

Может ли пилатес влиять на уверенность в себе

Пилатес работает не только с мышцами. На занятиях внимание уделяется осанке, координации, дыханию и контролю движений.

"Когда вы расправляете плечи и находите свою физическую опору, в мозге включается сигнал уверенности и покоя. Вы начинаете двигаться легче и плавнее, а сразу считывают люди вокруг", - отметила она.

Тренер отмечает, что ценность пилатеса не ограничивается визуальным результатом. Во время тренировок человек учится лучше чувствовать собственное тело, контролировать движения и понимать его возможности.