Чому взимку ми швидше втомлюємося та як повернути енергію: поради лікаря

Короткий світловий день, холод і нестача сонячного світла можуть впливати на самопочуття: знижувати концентрацію, посилювати сонливість і спричиняти відчуття втоми. У цей період багато хто намагається компенсувати брак енергії додатковими чашками кави та солодощами. Однак такі звички не завжди допомагають, а іноді можуть навіть погіршувати стан.

Кандидатка медичних наук, терапевтка та неврологиня, керівниця клініки AM System Ольга Бут для Wave RBC.UA пояснила, чому організм реагує на сезонні зміни та як підтримати його взимку.

Як холод і нестача сонця впливають на організм

Холод є фізіологічним стресором, який змушує організм активніше працювати, щоб підтримувати нормальну температуру тіла. Зокрема, запускаються механізми термогенезу - вироблення тепла за участю бурої жирової тканини та мітохондрій.

Водночас холодові процедури не можна вважати універсальним способом відновлення енергії. Для людей із хронічною втомою, порушеннями сну, недостатнім харчуванням або дефіцитними станами інтенсивний вплив низьких температур може стати додатковим навантаженням.

"Якщо людина вже перебуває у стані хронічної втоми, має порушення сну, недостатнє харчування або дефіцитні стани, інтенсивний холодовий стрес може стати для неї додатковим фактором виснаження, а не відновлення. Тому я прихильниця поступової адаптації - починати варто зі звичайних прогулянок на свіжому повітрі, без екстремальних процедур і переохолодження", - пояснює Ольга Бут.

Ольга Бут (фото предоставлено Ольгой)

Ще один чинник сезонної втоми - скорочення світлового дня. Природне освітлення відіграє важливу роль у регуляції циркадних ритмів, які відповідають за чергування сну та бадьорості.

Коли світла стає менше, людина може частіше відчувати сонливість, мати труднощі з концентрацією та помічати зниження працездатності.

Чому кава та солодощі не рятують від втоми

Зіткнувшись із браком енергії, багато хто звикає пити більше кави або перекушувати солодким. Проте такий спосіб боротьби із сонливістю дає лише короткочасний ефект і не усуває причин виснаження.

"Кофеїн тимчасово зменшує відчуття втоми, а солодке забезпечує швидке надходження глюкози. Але це не усуває причину енергетичного дефіциту. Надлишок кофеїну може посилювати тривожність і порушувати сон, а нерегулярне харчування та недостатня фізична активність - поглиблювати виснаження", - зазначає лікар.

Якщо відчуття втоми стає постійним і не минає навіть після відпочинку, не варто автоматично пояснювати це зміною сезону. Причиною можуть бути дефіцит заліза, вітамінів B12 і D, фолатів або порушення роботи щитоподібної залози.

Залежно від скарг та симптомів лікар може рекомендувати загальний аналіз крові, перевірку рівня феритину, тиреотропного гормону (ТТГ) та показників вуглеводного обміну. Універсального переліку обстежень від сезонної втоми немає - їх підбирають індивідуально.

Втомлена дівчина (фото: magnific)

Як підтримати енергію взимку: три базові звички

За словами терапевта, замість постійної стимуляції організму варто зосередитися на щоденних звичках, які допомагають підтримувати нормальну роботу фізіологічних систем.

Дотримуйтеся режиму сну та отримуйте достатньо денного світла

Намагайтеся щодня виходити на вулицю, особливо в першій половині дня, коли природне освітлення допомагає налаштувати біологічний годинник.

Також важливо лягати спати й прокидатися приблизно в один час. Стабільний режим підтримує циркадні ритми, які впливають на сон, гормональну активність та енергетичний обмін.

Знайдіть час для щоденного руху

Фізична активність підтримує роботу мітохондрій, покращує чутливість тканин до інсуліну та сприяє ефективнішому енергетичному обміну.

Для цього не обов'язково займатися інтенсивним спортом: регулярні прогулянки та помірна активність протягом дня також мають значення.

Збалансуйте харчування

Не варто замінювати повноцінні прийоми їжі кавою та солодощами. Організму потрібні білки, складні вуглеводи, корисні жири, вітаміни й мікроелементи. Саме повноцінний раціон забезпечує клітини необхідними поживними речовинами для нормальної роботи.

"І найголовніше: організм не потрібно постійно стимулювати, його потрібно навчитися підтримувати. Адже справжня енергія народжується не від зовнішніх стимуляторів, а від злагодженої роботи всіх фізіологічних систем", - підсумовує лікар.