Бігти за "успішним успіхом": як соцмережі спотворюють реальність і чому не варто вдосконалювати себе щодня

Соцмережі легко створюють враження, що всі навколо мегауспішні, кудись рухаються, займаються кар'єрою, спортом, читають, подорожують і водночас усе встигають. І коли щодня відкриваєш стрічку та бачиш такі приклади, може з'явитися відчуття, що у власному житті вам чогось недостатньо. Що, можливо, я недостатньо стараюся або чогось не досягаю? Якщо інші так багато можуть і встигають, то чому я цього не можу або не роблю?

Про те, чому не варто гнатися за картинками у соцмережах і як навчитися не відчувати за це провину, в есклюзивному коментарі для Wave.RBC.ua розповіла психологиня платформи Betobee та психоедукаторка Анастасія Патенко.

Повернення до реальності

Через побачене у соцмережах може з'являтися відчуття, що треба більше старатися, швидше щось робити, за чимось встигати, ставити нові цілі, пробивати скляні стелі й постійно щось покращувати.

Навіть якщо загалом у житті все влаштовує, все спокійно чи добре, а поруч із чужими досягненнями власні результати здаються не такими вже й значущими.

"Тут найважливіший момент - повернутися до реальності. Якщо є бажання, можна так само відібрати найкращі події зі свого життя за певний час, використати фотографії лише з найкращих ракурсів і створити враження, що все теж успішно-успішно і все встигається. З цього можемо зробити висновки, що так може зробити будь-яка людина", - зазначає психологиня.

Кожна людина показує лише якусь частину свого життя і може не показувати те, де було важко, неприємні емоції, невдалі спроби, труднощі чи звичайні дні, коли особливо нічого не відбувається.

Але часто саме з них і складається життя, а людина просто обирає, що саме показувати. Тому порівнювати своє повсякденне життя з кількома відібраними моментами чужого - не зовсім чесно.

Соцмережі насправді не показують реальне життя інших людей (фото: Freepik)

Коли саморозвиток стає примусом

Окреме питання - саморозвиток. Він узагалі-то мав би бути джерелом цікавості й задоволення, але останнім часом часто перетворюється на примус і вимогу до себе.

Уже недостатньо просто займатися чимось, що подобається - потрібно робити це регулярно, відстежувати результати, ставати "кращою версією себе". А якщо сьогодні не вдалося поставити чергову галочку - виходить, день змарнований.

"Але людина не зобов'язана і, напевно, просто не може щодня бути продуктивною та розвиватися. Бо є періоди, коли більше сил і наснаги щось змінювати, а є періоди, коли основне завдання - витримати сьогоднішній день, підтримати звичний ритм життя, відпочити й упоратися з тим, що вже є. Особливо в тих умовах, у яких ми зараз живемо. І це не означає, що розвиток зупинився або що час витрачається марно", - пояснює Анастасія Патенко.

Існує межа між тим, щоб зовсім не зважати на власні бажання й цілі, і тим, щоб постійно намагатися відтворити картинку, яку бачимо в інших людей, котрі, ймовірно, також показують лише свою бажану вітрину.

Вдосконалення має приносити задоволення, а не відчуття виснаження (фото: Freepik)

Як не відчувати провину

Не вийде просто взяти й не відчувати провину, якщо певні емоції та реакції вже виникли. Тому спочатку варто визнати, що ці почуття є і вони з'явилися з певної причини, а далі - знову повернутися до реальності. Експертка радить кілька практичних кроків:

Перевірити, звідки з'являється бажання щось робити. Наприклад, чи справді якась річ чи мета цікава й хочеться її спробувати, чи це скоріше відчуття, що "всі вже це роблять, а я не встигаю"?

Наприклад, чи справді якась річ чи мета цікава й хочеться її спробувати, чи це скоріше відчуття, що "всі вже це роблять, а я не встигаю"? Визначити власні критерії успіху. Не обов'язково орієнтуватися на загальноприйняті стандарти. Хтось прагне кар'єрного зростання, а хтось - вільного часу, стабільності чи часу з близькими. Важливо запитати себе: що насправді потрібно саме мені?

Не обов'язково орієнтуватися на загальноприйняті стандарти. Хтось прагне кар'єрного зростання, а хтось - вільного часу, стабільності чи часу з близькими. Важливо запитати себе: що насправді потрібно саме мені? Дозволити собі робити щось без результату. Не кожне заняття мусить приносити користь чи нові навички. Іноді достатньо просто отримувати задоволення від процесу.

Не кожне заняття мусить приносити користь чи нові навички. Іноді достатньо просто отримувати задоволення від процесу. Не перетворювати відпочинок на ще один спосіб самовдосконалення. Якщо думати про "правильний" відпочинок і намагатися використовувати вільний час максимально ефективно, замість розслаблення вийде ще одна виснажлива діяльність. Відпочинок має бути відпочинком.

Якщо думати про "правильний" відпочинок і намагатися використовувати вільний час максимально ефективно, замість розслаблення вийде ще одна виснажлива діяльність. Відпочинок має бути відпочинком. Звертати увагу на вплив соцмереж. Якщо після перегляду стрічки регулярно з'являється невдоволення собою, можливо, варто почистити підписки й оточити себе контентом, який надихає і відповідає власним цінностям, а не тим, що викликає тривогу.

"Отже, це точно нормально - хотіти більшого, ставити цілі, розвиватися. Але водночас нормально бути задоволеними собою, навіть якщо сьогодні не вдалося зробити нічого особливого", - підсумовує психологиня.