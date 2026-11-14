Бежать за "успешным успехом": как соцсети искажают реальность и почему не стоит совершенствовать себя каждый день

Картинки идеального успеха в соцсетях часто заставляют чувствовать себя виноватыми
Соцсети легко создают впечатление, что все вокруг мегауспешны, куда-то двигаются, занимаются карьерой, спортом, читают, путешествуют и в то же время все успевают. И когда каждый день открываешь ленту и видишь такие примеры, может появиться ощущение, что в своей жизни вам чего-то недостаточно. Что, возможно, я недостаточно стараюсь или чего-то не достигаю? Если другие так много могут и успевают, то почему я этого не могу или не делаю?
О том, почему не стоит гнаться за картинками в соцсетях и как научиться не чувствовать за это вину, в эксклюзивном комментарии Wave.RBC.ua рассказала психологиня платформы Betobee и психоэдукатор Анастасия Патенко.
Через увиденное в соцсетях может появляться ощущение, что нужно больше стараться, быстрее что-то делать, за чем-то успевать, ставить новые цели, пробивать стеклянные потолки и постоянно что-то улучшать.
Даже если вообще в жизни все устраивает, все спокойно или хорошо, а рядом с чужими достижениями собственные результаты кажутся не столь уж значимыми.
"Здесь самый важный момент – вернуться к реальности. Если есть желание, можно так же отобрать лучшие события из своей жизни за определенное время, использовать фотографии только с лучших ракурсов и создать впечатление, что все тоже успешно-успешно и все успевается. Из этого можем сделать выводы, что так может сделать любой человек", – отмечает психолог.
Каждый человек показывает лишь какую-то часть своей жизни и может не показывать, где было тяжело, неприятные эмоции, неудачные попытки, трудности или обычные дни, когда особо ничего не происходит.
Но часто именно из них и складывается жизнь, а человек просто выбирает, что именно показывать. Поэтому сравнивать свою повседневную жизнь с несколькими отобранными моментами чужой - не совсем честно.
Отдельный вопрос - саморазвитие. Он вообще должен быть источником любопытства и удовольствия, но в последнее время часто превращается в принуждение и требования к себе.
Уже недостаточно просто заниматься чем-то, что нравится - нужно делать это регулярно, отслеживать результаты, становиться "лучшей версией себя". А если сегодня не удалось поставить очередную галочку - значит, день потерян.
"Но человек не обязан и, наверное, просто не может ежедневно быть продуктивным и развиваться. Ведь есть периоды, когда больше сил и вдохновения что-то менять, а есть периоды, когда основная задача - выдержать сегодняшний день, поддержать привычный ритм жизни, отдохнуть и справиться с тем, что уже есть. Особенно в тех условиях, в которых мы сейчас живем. И это не означает, что развитие остановилось или что время тратится бесполезно", - объясняет Анастасия Патенко.
Существует предел между тем, чтобы совсем не считаться с собственными желаниями и целями, и тем, чтобы постоянно пытаться воспроизвести картинку, которую видим у других людей, которые, вероятно, также показывают только свою желанную витрину.
Не получится просто взять и не ощущать вину, если определенные эмоции и реакции уже возникли. Поэтому сначала следует признать, что эти чувства есть и они появились по определенной причине, а дальше - снова вернуться к реальности. Эксперт советует несколько практических шагов:
"Итак, это точно нормально - хотеть большего, ставить цели, развиваться. Но в то же время нормально быть довольными собой, даже если сегодня не удалось сделать ничего особенного", - заключает психолог.