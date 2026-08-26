Виглядають нереально: найдивніші місця з Google Maps

На Google Maps можна знайти чимало локацій, які виглядають майже нереально. Ось кілька найдивніших місць, походження яких дивує навіть дослідників.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на сайт MapOddity .

Зигзагоподібні візерунки в пустелі Гобі

У китайській пустелі Гобі є величезні геометричні конструкції, які особливо добре помітні на супутникових знімках. Незвичайні білі лінії та зигзагоподібні візерунки свого часу породили безліч припущень: від секретних військових випробувань до конспірологічних теорій про можливі сигнали для позаземних цивілізацій.

Загадкові конструкції в китайській пустелі справді пов'язані з технологіями спостереження із космосу, однак називати конкретний зигзагоподібний візерунок доведеною "мішенню для шпигунських супутників" не варто.

Саме ця межа між загадкою та технологіями робить пустелю Гобі одним із найцікавіших місць для тих, хто розглядає супутникові знімки Землі.

Зигзагоподібні візерунки в пустелі Гобі (фото: mapoddity.com)

Застигле у часі крило літака

У крижаній дикій природі острова Еллеф-Рінгнес, що є частиною віддаленої канадської території Нунавут, знаходиться надзвичайна реліквія арктичних досліджень - місце аварії літака Douglas C-47 Skytrain, застигле в часі з 1949 року.

9 жовтня 1949 року вантажний літак C-47 ВПС США намагався злетіти з ґрунтової злітно-посадкової смуги станції за несприятливих умов. Снігопад, туман і накопичення льоду на крилах і лобовому склі кабіни пілотів призвели до аварійної посадки перевантаженого літака.

Дивом усі десять людей на борту - шість членів екіпажу ВПС США та четверо цивільних пасажирів - вижили. Хоча троє членів екіпажу отримали поранення, всі інші залишилися неушкодженими.

Холодні, сухі умови та ізоляція захистили літак від значного руйнування, перетворивши його на моторошну капсулу часу авіації середини 20-го століття.

Застигле крило літака (фото: mapoddity.com)

Кам'яне коло Адрар Мадет

Посеред безкрайньої пустелі Тенере в Нігері лежить дивовижне кам’яне коло. Його діаметр становить близько 18-20 метрів, а на значній відстані навколо нього розташовані менші стрілоподібні маркери.

З висоти конструкція нагадує величезний компас, загублений посеред одного з найбільш безлюдних регіонів Сахари.

Десятиліттями незвичайний об’єкт привертав увагу мандрівників, фотографів і дослідників пустелі. Його віддаленість та геометрична форма породили різні припущення про походження споруди - від доісторичного ритуального об’єкта до навігаційного знака.

Однак доказів доісторичного походження кола немає.

Кам'яне коло Адрар Мадет (фото: mapoddity.com)

Lagoa Humanóide

У зеленій сільській місцевості поблизу Іаканги, у штаті Сан-Паулу, Бразилія, розташована незвичайна водойма Lagoa Humanóide. З висоти вона нагадує величезну людську фігуру - з головою, тулубом, руками та ногами. Незвичайну форму добре видно на аерознімках і супутникових картах.

Це не природне утворення, а штучна водойма на приватній території, яку створили у формі людського тіла.

Lagoa Humanóide залишається своєрідною географічною загадкою: її штучне походження та незвичайна форма очевидні, але історія створення водойми досі залишається маловідомою.

Lagoa Humanóide (фото: mapoddity.com)

Гора Такахе - вулканічна таємниця Антарктиди

У крижаній пустелі Землі Марі Берд у Західній Антарктиді височіє гора Такахе - один із наймолодших і найцікавіших вулканів континенту. Її майже ідеальна конічна форма та величезна кальдера особливо ефектно виглядають на супутникових і аерофотознімках.

Такахе - це щитовий вулкан заввишки близько 3460 метрів, діаметром приблизно 30 кілометрів.

Вулканічні відклади свідчать про численні виверження, серед яких були як наземні, так і пов'язані з взаємодією магми та льоду.

Приблизно 8 тисяч років тому Такахе пережив потужне вибухове виверження, попіл від якого виявили в антарктичних льодових кернах на значній відстані від вулкана.

Гора Такахе (фото: mapoddity.com)

Гігантські фігури пустелі Колорадо

Посеред пустелі Колорадо неподалік міста Блайт у Каліфорнії розташовані Блайт-Інталійос - група величезних геогліфів із зображеннями людей і тварин. Найбільша людська фігура сягає близько 52 метрів у довжину, а повністю роздивитися її обриси можна переважно з висоти.

Геогліфи створили корінні народи регіону, ймовірно, кількасот або понад тисячу років тому. Їхній вік оцінюють приблизно у 450-2000 років. У традиціях народів мохаве та кечан людські фігури пов'язують із Мастамхо - творцем усього живого..

З висоти ці давні малюнки посеред пустелі виглядають майже нереально - і саме тому залишаються однією з найцікавіших археологічних загадок Каліфорнії.

Гігантські фігури пустелі Колорадо (фото: mapoddity.com)

Дивні споруди у Антарктиді

Серед безлюдних снігових полів Антарктиди станція Конен вирізняється незвичайним видовищем: ряд однакових споруд, кожна приблизно 50 метрів завдовжки, розташованих з точним вирівнюванням на ділянці понад 1 кілометр.

Їхнє впорядковане розміщення в такому ізольованому та екстремальному середовищі викликає питання щодо їхнього призначення та функції.

Розташування та розмір цих споруд свідчать про те, що вони служать певній науковій або логістичній меті.