Выглядят нереально: самые удивительные места с Google Maps

На Google Maps можно обнаружить немало локаций, которые выглядят почти нереально. Вот несколько мест, которые удивляют даже опытных исследователей.

Об этом Wave RBC.UA пишет со ссылкой MapOddity .

Зигзагообразные узоры в пустыне Гоби

В китайской пустыне Гоби есть огромные геометрические конструкции, особенно хорошо заметные на спутниковых снимках. Необычные белые линии и зигзагообразные узоры в свое время породили множество предположений: от секретных военных испытаний до конспирологических теорий о возможных сигналах внеземных цивилизаций.

Загадочные конструкции в китайской пустыне действительно связаны с технологиями наблюдения из космоса, однако называть конкретный зигзагообразный узор доказанной "мишенью для шпионских спутников" не стоит.

Именно этот предел между загадкой и технологиями делает пустыню Гоби одним из самых интересных мест для тех, кто рассматривает спутниковые снимки Земли.

Зигзагообразные узоры в пустыне Гоби (фото: mapoddity.com)

Застывшее во времени крыло самолета

В ледяной дикой природе острова Эллеф-Рингнес, являющейся частью отдаленной канадской территории Нунавут, находится чрезвычайная реликвия арктических исследований - место крушения самолета Douglas C-47 Skytrain, застывшего во времени с 1949 года.

9 октября 1949 года грузовой самолет C-47 ВВС США пытался взлететь с грунтовой взлетно-посадочной полосы станции при неблагоприятных условиях. Снегопад, туман и накопление льда на крыльях и лобовом стекле кабины пилотов привели к аварийной посадке перегруженного самолета.

Чудом все десять человек на борту - шесть членов экипажа ВВС США и четверо гражданских пассажиров - выжили. Хотя трое членов экипажа получили ранения, все остальные остались невредимыми.

Холодные, сухие условия и изоляция оградили самолет от значительного разрушения, превратив его в жуткую капсулу времени авиации середины 20-го века.

Застывшее крыло самолета (фото: mapoddity.com)

Каменный круг Адрар Мадет

Посреди бескрайней пустыни Тенере в Нигере лежит удивительный каменный круг. Его диаметр составляет около 18-20 метров, а на значительном расстоянии вокруг него расположены меньшие стреловидные маркеры.

С высоты конструкция напоминает огромный компас, потерянный среди одного из самых безлюдных регионов Сахары.

Десятилетиями необычный объект привлекал внимание путешественников, фотографов и пустынных исследователей. Его удаленность и геометрическая форма породили разные предположения о происхождении сооружения - от доисторического ритуального объекта до навигационного знака.

Однако доказательств доисторического происхождения круга нет.

Каменный круг Адрар Мадет (фото: mapoddity.com)

Lagoa Humanóide

В зеленой сельской местности вблизи Иаканги, в штате Сан-Паулу, Бразилия, расположен необычный водоем Lagoa Humanóide. С высоты он напоминает огромную человеческую фигуру - с головой, туловищем, руками и ногами. Необычная форма хорошо видна на аэроснимках и спутниковых картах.

Это не естественное образование, а искусственный водоем на частной территории, созданный в форме человеческого тела.

Lagoa Humanóide остается своеобразной географической загадкой: ее искусственное происхождение и необычная форма очевидны, но история создания водоема до сих пор остается малоизвестной.

Lagoa Humanoide (фото: mapoddity.com)

Гора Такахе - вулканическая тайна Антарктиды

В ледяной пустыне Земли Мари Берд в Западной Антарктиде есть гора Такахе - одна из самых молодых и интересных вулканов континента. Ее почти идеальная коническая форма и огромная кальдера особенно эффектно смотрятся на спутниковых и аэрофотосъемках.

Такахе - это щитовой вулкан высотой около 3460 метров, диаметром примерно 30 километров.

Вулканические отложения свидетельствуют о многочисленных извержениях, среди которых были как наземные, так и связанные с взаимодействием магмы и льда.

Приблизительно 8 тысяч лет назад Такахе пережил мощное взрывное извержение, пепел от которого обнаружили в антарктических ледовых кернах на значительном расстоянии от вулкана.

Гора Такахе (фото: mapoddity.com)

Гигантские фигуры пустыни Колорадо

Посреди пустыни Колорадо недалеко от города Блайт в Калифорнии расположены Блайт-Инталиос - группа огромных геоглифов с изображениями людей и животных. Самая большая человеческая фигура достигает около 52 метров в длину, а полностью рассмотреть ее очертания можно преимущественно с высоты.

Геоглифы создали коренные народы региона, вероятно, несколько сотен или более тысячи лет назад. Их возраст оценивается примерно в 450-2000 лет. В традициях народов мохавэ и кечан человеческие фигуры связывают с Мастамхо - творцом всего живого.

С высоты эти древние рисунки среди пустыни выглядят почти нереально - и именно поэтому остаются одной из самых интересных археологических загадок Калифорнии.

Гигантские фигуры в пустыне Колорадо (фото: mapoddity.com)

Удивительные сооружения в Антарктиде

Среди безлюдных снежных полей Антарктиды станция Конен отличается необычным зрелищем: ряд одинаковых сооружений, каждое примерно 50 метров в длину, расположенных с точным выравниванием на участке более 1 километра.

Их упорядоченное размещение в такой изолированной и экстремальной среде вызывает вопросы их назначения и функции.

Расположение и размер этих сооружений свидетельствуют о том, что они служат определенным научным или логистическим целям.