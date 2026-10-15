Казкове Різдво: центральну вулицю в Лондоні підсвітять в стилі Гаррі Поттера

В самому центрі Лондона, на Оксфорд-стрит, підготують святкову різдвяну ілюмінацію в стилі Гаррі Поттера. Локацію підготують до виходу першого сезону серіалу по легендарному Всесвіту та відкриттю нового флагманського магазину.

Святкова ілюмінація

Спеціально до Різдва компанії HBO Max та New West End Company розробили тематичну святкову ілюмінацію та розваги. Планують прикрасити всю вулицю, а також відкрити тематичні атракціони та святкування спеціально до святкового сезону.

Точна дата увімкнення святкового освітлення, розклад атракціонів та повна святкова програма ще не оголошені.

Флагман в центрі Лондона

Новий магазин по легендарному Всесвіту знаходитиметься в самому центрі англійської столиці, на Оксфорд-стрит, 134-140. Магазин буде займати 21 тис кв. футів (близько 1,9 тис кв. метрів) та матиме два поверхи. Відкриття заплановано на 4 листопада.

Дизайн магазину натхненний локацією з фільму – алеєю Діагон, та містить впізнавані локаціі, деталі та фотозони. Зокрема, є дракон Український залізопуз, який підноситься над районом чарівного банку Грінготс та повнорозмірна версія триповерхового Лицарського автобуса. Освіжитися та скуштувати смачні напої та страви можна в зоні пабу “Дірявий казан”.

Що стосується сувенірів, то в магазині асортимент буде на будь-який смак: чарівні палички, фігурки Funko Pop, одяг, аксесуари, канцелярія та багато іншого.

Магазин по Всесвіту Гаррі Поттера (фото: harrypotter.com)

Нагадаємо, що вже в цьому році вийде новий серіал по Всесвіту Гаррі Поттера. Перша серія першого сезону буде доступна на HBO рівно на Різдво, 25 грудня. Серіал міститиме 7 сезонів (по одному на кожну книжку з серії), перший сезон розповість події з першої частини – “Гаррі Поттер та філософський камінь”.