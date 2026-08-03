Найкрасивіші міста в Україні, де варто хоча б раз зустріти захід сонця

Коли сонце торкається обрію, знайомі міста відкриваються з нового ракурсу. Від морських набережних до карпатських схилів - в Україні є чимало місць, де вечірнє небо перетворює пейзажі на справжні листівки.

Львів

Львів особливо красивий наприкінці дня. Найкраще зустрічати захід сонця на Високому Замку, звідки відкривається панорамний вид на старовинні дахи, куполи храмів і вузькі вулички міста.

Коли сонце сідає, Львів набуває теплих золотавих відтінків і виглядає по-справжньому казково.

Львів розташований на височинах, тому в місті багато природних оглядових точок. Це дає змогу бачити захід сонця майже без перешкод.

Високий замок у Львові (фото: pinterest.com)

Київ

Столиця дарує одразу кілька чудових локацій для вечірніх прогулянок. Захід сонця особливо красиво спостерігати з Володимирської гірки, Пішохідно-велосипедного мосту, набережної Дніпра або Труханового острова.

У цей час сонце віддзеркалюється у воді, а панорама міста стає особливо мальовничою.

Захід сонця у Києві (фото: facebook.com/groups/kyivpeople)

Одеса

Мабуть, найвідоміші українські заходи сонця можна побачити саме в Одесі. Пляжі Аркадії, Ланжерона чи Фонтану щовечора збирають сотні людей, які приходять помилуватися, як сонце повільно занурюється в Чорне море.

Захід сонця в Одесі (фото: pinterest.com)

Кам'янець-Подільський

Старовинна фортеця на тлі вечірнього неба виглядає особливо велично. Перед заходом сонця кам'яні стіни набувають золотистого кольору, а каньйон річки Смотрич додає пейзажу ще більшої атмосферності.

Фортеця стоїть на високому скелястому мисі, тому з неї відкривається широкий огляд заходу сонця. Ніщо не закриває горизонт, і можна довго спостерігати, як сонце повільно зникає за ним.

Старовинна архітектура гармонійно поєднується з природним ландшафтом. Башти, мости й мури виглядають особливо велично на тлі вечірнього неба.

Захід сонця у Кам'янці-Подільському (фото: myslyvets.com.ua)

Бакота

Бакота на Хмельниччині давно стала одним із найулюбленіших місць українських мандрівників. Тут сонце сідає над Дністровським каньйоном, створюючи неймовірні панорами зі скелями, водою та зеленими пагорбами.

Багато туристів спеціально залишаються до вечора, щоб побачити цей краєвид.