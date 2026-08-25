Італія хоче з’єднати Сицилію з материком найдовшим підвісним мостом у світі

В Італії знову активізувалися плани щодо будівництва мосту через Мессінську протоку, який має з’єднати Сицилію з материковою частиною країни. Масштабний проєкт обговорюють уже понад дві тисячі років, однак і сьогодні він залишається предметом гострих суперечок через сейсмічні, технічні, екологічні та фінансові ризики.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на сайт The Guardian .

Яким має бути міст

За даними Плінія Старшого, ще у 251 році до нашої ери римляни звели через протоку тимчасовий міст із човнів і бочок.

У наступні століття ідея масштабного мосту неодноразово поверталася. Її підтримували, зокрема, Беніто Муссоліні та Сільвіо Берлусконі. У 2022 році проєкт знову став одним із пріоритетних інфраструктурних задумів Італії після того, як його підтримав міністр транспорту Маттео Сальвіні.

Вартість сучасного проєкту оцінюють у 13,5 млрд євро. Влада Італії кілька разів переносила початок будівництва: спочатку роботи планували розпочати у 2024 році, потім на початку 2025-го, а згодом - на початку 2026 року.

У лютому Сальвіні заявив, що будівництво має стартувати влітку. Водночас у районі Торре-Фаро на північному сході Сицилії, де планують звести конструкцію, поки немає помітних ознак початку робіт.

Для реалізації проєкту передбачено вилучення понад 400 об’єктів нерухомості.

Як буде виглядати міст через Мессінську протоку (фото: Webuild-Eurolink Image Library)

Згідно з планом, міст має з’єднати Торре-Фаро на Сицилії з Вілла-Сан-Джованні в Калабрії. Його центральний проліт становитиме 3,3 км, що зробить конструкцію найдовшим підвісним мостом у світі.

Міст має включати шість смуг для автомобільного руху, дві службові смуги та дві залізничні колії. За масштабом така конструкція наразі не має аналогів.

Чи витримає міст землетруси

Одним із головних питань залишається безпека споруди. Інженери, сейсмологи та екологи висловлюють серйозні застереження щодо реалізації проєкту.

Колишній декан інженерного факультету Університету Катанії Антоніно Різітано заявив, що сучасні технології не дають змоги належним чином протестувати надійність головних підвісних тросів такої довжини.

"Якщо ви не можете випробувати підвісні троси, ви не можете побудувати його. З огляду на сучасні наукові знання нинішній проєкт технічно нездійсненний", - сказав науковець.

Компанія Webuild, яка має займатися будівництвом мосту, заявила, що ці зауваження вже розглянули та спростували у технічному звіті 2025 року.

Регіон також характеризується високою сейсмічною активністю. За словами геолога Карло Дольоні, протягом останніх 40 років у радіусі 40 км від потенційного місця будівництва зафіксували понад 5 тисяч землетрусів низької магнітуди.

Прихильники проєкту стверджують, що міст спроєктований з урахуванням екстремальних умов і має витримувати землетруси магнітудою до 7,1.

Як буде виглядати міст через Мессінську протоку (фото: Webuild-Eurolink Image Library)

Екологи побоюються наслідків

Окремі суперечки точаться навколо потенційного впливу споруди на довкілля. Екологи побоюються, що міст може зашкодити важливому міграційному коридору для птахів і морських ссавців.

За даними природоохоронних організацій, лише за шість тижнів весняної міграції через район майбутнього мосту можуть пролітати мільйони птахів.

Не всі підтримують проєкт і серед місцевих жителів. Люди, чиї будинки планують вилучити, побоюються, що навіть незавершене будівництво може назавжди змінити місцевий ландшафт.

Активістка Маріелла Вальбруцці, яка понад десять років виступає проти спорудження мосту, наголошує, що найбільша небезпека може бути пов’язана не лише з самим мостом.

"Мене турбує те, що роботи на дорогах і віадуках можуть все одно розпочатися, залишивши цей заповідний ландшафт похованим під бетоном, з мостом чи без нього", - сказала вона.